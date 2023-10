Calcio C, Shpendi non recupera in vista di Cesena-Carrarese, ma Toscano riavrà Corazza e Donnarumma

Quelle che arrivano da Villa Silvia non sono le notizie migliori che ci si aspettava. Neppure ieri Cristian Shpendi si è unito al gruppo e quindi il gemello salterà anche la sfida di domani sera contro la Carrarese. Resta il mistero sul problema fisico che affligge Shpendi, avendo, tutte le ecografie e tutte le risonanze, escluso lesioni. Simone Corazza ha invece recuperato dal problema accusato contro il Pineto e quindi domani sarà in campo dall’inizio. Torna a disposizione dopo quasi un mese Daniele Donnarumma, da capire se sarà rischiato dall’inizio o se partirà in panchina con il sorprendente David titolare. Hanno possibilità di partire nell’undici iniziale anche Saber e soprattutto un Francesconi in grande crescita. Questa mattina la rifinitura e la conferenza stampa di Toscano.