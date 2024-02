Ieri sera alle ore 19 si è conclusa la prevendita per il settore ospiti del Piola. Questa sera, ad assistere al posticipo tra Sestri Levante e Cesena (che sarà trasmesso anche in diretta sul canale 14 di Teleromagna dalle 20.45), ci saranno 192 tifosi bianconeri in curva. Loro torneranno subito in Romagna al termine della partita, mentre il Cesena resterà in ritiro e si allenerà domattina in Piemonte prima di tornare a casa.