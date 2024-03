Calcio C, Prestia indica la via al Cesena: “Oggi pensavamo un po’ troppo all’arbitro e meno a giocare”

Giuseppe Prestia analizza con lucidità la sconfitta: “Una sconfitta che arriva dopo 28 partite senza perdere e prima o poi doveva capitare, però le squadre forti si vedono adesso. Come siamo ripartiti dopo Olbia, ripartiremo anche ora. Secondo me in campo siamo partiti anche abbastanza bene, poi al primo tiro vero al 45’ abbiamo subito gol e questo ci fa arrabbiare: dobbiamo essere più intelligenti a capire che era importante mantenere il vantaggio”.

Nella ripresa il carattere alla fine si è visto: “Dopo l’espulsione la partita si è indirizzata e contro la Carrarese non è facile giocare perché è senza dubbio una buona squadra. Abbiamo tenuto abbastanza bene il campo e riaperto la partita, però non siamo riusciti a pareggiarla”.

E ora sotto col Gubbio, ma Prestia allarga il raggio d’azione: “Col Gubbio non sarà facile perché tutti ora danno il massimo, però noi siamo il Cesena e dobbiamo battere colpo su colpo. La mia ammonizione? Mi dispiace, non ci stava proprio. Ora però dobbiamo essere bravi a isolarci: oggi pensavamo un po’ troppo all’arbitro e meno a giocare. L’arbitro fa le sue scelte, giuste o sbagliate che siano”.