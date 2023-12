Calcio C, ora il Cesena aspetta il ritorno al gol di Corazza, Kargbo e Ogunseye

Classifica marcatori del Cesena dell’ultimo mese: 3 gol Shpendi, 2 gol Adamo, Donnarumma e Pieraccini, un gol Silvestri e Pierozzi. Come si può notare, in novembre solo un attaccante del Cavalluccio ha segnato: si tratta di Shpendi, in gol due volte contro la Lucchese (dopo la rete decisiva di Pieraccini) e una volta a Pescara (gol da tre punti). Le altre tre punte di Toscano non sono mai riuscite a incidere ma, nonostante questa dieta prolungata, la squadra ha nel frattempo collezionato 16 punti in 6 partite, dal 5 novembre (Gubbio-Cesena 1-1, in occasione dell’unica gara non vinta) fino a sabato e alla quinta vittoria consecutiva contro la Juventus Next Gen dopo i successi con Vis Pesaro, Virtus Entella, Lucchese e Pescara. Se la media- gol del Cesena è calata, proprio perché sono mancati i gol degli attaccanti, il ruolino di marcia in classifica non ne ha minimamente risentito. Anzi, da tre settimane il Cesena è primo e dallo scorso week-end addirittura da solo.

Settembre e ottobre

Il re del gol di un anno fa, Simone Corazza, non segna dal 22 ottobre, in occasione della trasferta di Pescara contro il Pineto, quando sbloccò il risultato nel primo tempo sfruttando un assist di Berti e una marcatura pigra della difesa abruzzese. Otto giorni dopo (30 ottobre) è arrivato l’ultimo gol di Augustus Kargbo, che ha schiantato la Carrarese con una doppietta decisiva per il 2-1 finale. Per trovare invece la seconda e ultima rete di Roberto Ogunseye con la maglia del Cesena bisogna tornare indietro di quasi tre mesi e più precisamente al 15 settembre, quando l’ex Modena e Foggia risolse la sfida di Pontedera con un diagonale chirurgico nel finale che bucò Lewis. Tutti e tre sabato hanno avuto una chance colossale per tornare al gol, ma non sono riusciti a superare il portiere della Juve e per questo cercheranno di sbloccarsi in una delle ultime tre gare del 2023.

Quante assenze

Se l’astinenza è decisamente prolungata, va altresì riconosciuto che nessuno dei tre in questo lasso di tempo è riuscito a giocare con continuità per motivi diversi. Cominciando da Corazza: il Joker si è fermato nel momento cruciale, espulso ingiustamente al 2’ di Gubbio-Cesena e poi squalificato per tre giornate. Dall’ultimo gol contro il Pineto ad oggi ha giocato quattro partite per un totale di 194 minuti: 90 contro la Carrarese, 2 contro il Gubbio, 57 a Pescara e infine 45 contro la Juve Next Gen. Anche Ogunseye si è fermato nel suo momento migliore, ma per colpa di un infortunio muscolare capitatogli nei minuti finali del primo tempo contro l’Ancona, partita in cui Robertone era risultato immarcabile: da quel momento ha saltato quattro gare e disputato 10 partite per un totale di 348 minuti. Infine, ecco Kargbo, che in novembre ha dovuto saltare due partite (Virtus Entella e Lucchese) per rispondere alla convocazione della Sierra Leone. Proprio come Corazza, anche il numero 10 ha disputato solo quattro gare nell’ultimo mese per un totale di 275 minuti, durante i quali è stato comunque determinante (assist per Adamo a Gubbio e contro la Vis e secondo tempo da applausi contro la Juve). Pur non avendo potuto sfruttare i gol dei tre attaccanti più esperti del pacchetto avanzato, il Cesena e Toscano non hanno fatto una piega: ci hanno pensato i difensori e gli esterni di centrocampo a far lievitare la colonnina dei gol realizzati e a portare punti pesanti in classifica.