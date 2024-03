Calcio C, occhio Cesena: l’Entella non perde in trasferta dal 13 novembre

Nelle ultime otto giornate di campionato la Virtus Entella non ha mai vinto (7 pareggi e sconfitta interna contro la Carrarese) e soprattutto per questo motivo non è mai riuscita a fare il salto di qualità in classifica, neppure dopo la rivoluzione messa in atto al mercato di gennaio. Ma, guardando soprattutto il rendimento esterno dei liguri, il Cesena non può fidarsi né tantomeno sottovalutare la gara di questa sera: l’Entella non perde in trasferta dal 13 novembre 2023 (1-0 al Porta Elisa di Lucca) e ha una striscia aperta di 8 risultati utili consecutivi lontano dal Comunale. Non solo: in queste otto gare esterne senza sconfitta, i liguri hanno incassato solo un gol, in occasione dell’1-1 di Olbia di tre settimane fa e hanno ottenuto tre delle quattro vittorie esterne stagionali, espugnando i campi del Pontedera, della Recanatese e dell’Ancona. Se l’attacco è il punto debole della squadra di Fabio Gallo (22 gol realizzati), la difesa subisce davvero pochissimo: solo Cesena (14) e Carrarese (21) hanno incassato meno reti della squadra di Chiavari, che è stata violata 23 volte in 28 giornate, di cui appena 8 i gol subiti in trasferta (solo il Cesena con 7 ha fatto meglio).

Prevendita per stasera

Per la seconda gara consecutiva in programma all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, dopo quella di domenica contro il Pineto alla quale hanno assistito 9.822 spettatori, sono stati venduti in prevendita 1.789 tagliandi, di cui appena 6 per il settore ospiti, con i tifosi dell’Entella che prenderanno posto in una curva Ferrovia comunque deserta. Considerando i 6.535 abbonati, il totale è di 8.324 prenotati. Questa sera, quindi, il totale dei presenti dovrebbe arrivare attorno ai novemila presenti.

Verso Carrara

Intanto continua la prevendita in vista della sfida di martedì a Carrara: nei primi due giorni sono stati staccati 93 biglietti per il settore ospiti.