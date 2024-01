Calcio C, Matteo Francesconi e l’Ancona nel destino: all’andata capì di essere un giocatore da C e al ritorno ha segnato il primo gol tra i grandi

«Contro l’Ancona ho capito di poterci stare anche io in Serie C». Parole di Matteo Francesconi in un’intervista rilasciata qualche mese fa al Corriere Romagna. «Ora mi piacerebbe segnare un gol», aggiunse timidamente. Lo sfizio se l’è tolto un girone dopo, sempre contro l’Ancona, quando il centrocampista di Basiago ha realizzato il suo primo gol tra i professionisti sui titoli di una partita complicata nel primo tempo e in discesa nella ripresa, nonostante la nebbia sempre più fitta, che ha parzialmente nascosto il suo perfetto inserimento nel cuore dell’area.

Cooperativa

Francesconi è diventato il marcatore numero 16 di questo strabiliante campionato e allunga una casella nella quale trovano posto anche Pierozzi, Chiarello e Varone (oltre a Bumbu), gli unici ad aver segnato “solo” un gol prima di domenica. A quota 2, invece, ci sono Adamo, Pieraccini, Berti e Ogunseye, mentre a 3 ecco Ciofi, Donnarumma, Saber e Silvestri. Risalendo la classifica marcatori, i migliori bomber bianconeri che oggi occupano il podio sono Kargbo (5), Corazza (7) e Shpendi (13). Totale: 16 marcatori diversi, che valgono il primato nel Girone B. Nel mirino c’è ora il record di un anno fa, quando il primo Cesena di Toscano mandò in gol 19 giocatori diversi (play-off compresi), avvalendosi anche del contributo dei due acquisti di gennaio (Silvestri e Mustacchio). Quest’anno, invece, non ci saranno arrivi. Per allargare la cooperativa del gol servirà quindi il contributo di chi non è ancora riuscito a segnare: Prestia, De Rose, Piacentini, David e Giovannini. A loro si aggiungono Coccolo e Pitti, che però non sono mai stati schierati in campionato.

I baby

Il bel gol di Francesconi fa lievitare il numero di reti “made in Cesena”. Il centrocampista si aggiunge a Pieraccini e Berti, che avevano già firmato 4 gol, tre dei quali decisivi (i due del difensore contro Lucchese e Juventus Next Gen e quello del trequartista di Calisese contro il Rimini), senza dimenticare i 13 gol di Cristian Shpendi, capocannoniere del Girone B. Il totale dopo 23 giornate sale così a 18 gol fatti in casa, un terzo del fatturato complessivo del Cavalluccio.