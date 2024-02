Calcio C, le rivali del Cesena: la Torres piega il Perugia, la Carrarese fermata sul pari

Il Cesena gioca domani sera (20.45) a Vercelli contro il Sestri Levante e nel frattempo la Torres si aggiudica il big-match contro il Perugia. I sardi si sono imposti 1-0 grazie al calcio di rigore al 77’ di Diakite. Per i sardi una vittoria che vale tanto, visto anche il 2-2 di Ancona-Carrarese, con i marchigiani che hanno acciuffato il pareggio al 95’ (2-2). La classifica nelle zone di vertice ora vede il Cesena in vetta con 65 punti (ovviamente con una gara in meno), Torres 56, Carrarese 49, Perugia 46.