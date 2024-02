La Torres passa 0-2 a Lucca con una grande partenza come nei suoi momenti migliori (reti di Masala al 5’) e Giorico al 9’) e risponde alla vittoria di ieri del Cesena contro l’Arezzo. La capolista (65 punti) torna quindi a +12 sui sardi (53). Vince anche la Carrarese, che si impone 2-0 nel big-match contro il Gubbio con reti nella ripresa di Illanes e Capello. Il Sestri Levante, che lunedì sera ospita il Cesena, cade 1-0 in casa della Juve Next Gen mentre Olbia-Entella è terminata 1-1.