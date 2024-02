Calcio C, La Torres alza bandiera bianca: crolla ancora in casa e il Cesena a +12 può prendere il largo

Un fine settimana da sogno per il Cesena: alla limpida vittoria di venerdì sera nel derby di Rimini si aggiunge la terza sconfitta consecutiva (la 4 nelle ultime 5 giornate) della vice capolista Torres, travolta in casa dalla Juve Next Gen (1-3 con gol della bandiera dei sardi arrivato al 94’ con Scotto su rigore). Un risultato che sembra quasi una resa di fronte allo strapotere del Cesena, che a 13 giornate dal termine (quindi ancora con 39 punti a disposizione) si trova a +12 sui sassaresi. Nel calcio non c’è nulla di scontato, ma appare quantomeno improbabile che una squadra come quella di Toscano, che nelle prime 25 giornate di campionato ha lasciato per strada appena 13 punti dei 75 in palio, possa perdersi nel momento chiave della stagione. La classifica nei piani nobili dice Cesena 62 punti, Torres 50, Gubbio e Perugia 43, con la Carrarese quinta a 42 ma impegnata questa sera nel posticipo di Chiavari contro l’Entella.