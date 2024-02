Calcio C, la bestia nera Protti sulla strada del Cesena di Toscano

Un girone fa, nei sette stadi (su dieci) espugnati durante l’andata, il Cesena ha sfatato tre tabù: Fermo, Chiavari e Pescara. Da queste tre città non era mai tornato a casa con un successo, dato che prima di quest’anno le vittorie in campionato al Recchioni, al Comunale e all’Adriatico erano zero in totale.

Se il viaggio a Fermo non è più una maledizione dopo lo 0-4 dell’andata, una bestia nera che resiste, quando si parla di Fermana, c’è ancora: al secolo Stefano Protti. Tra i colleghi che Domenico Toscano ha incrociato da quando allena il Cesena, quindi nell’ultimo anno e mezzo, Protti è uno dei due tecnici che non ha mai perso contro il Cavalluccio in campionato. L’altro è Alfonso Greco della Torres, che sta contenendo la Serie B alla Romagna bianconera.

Doppia beffa

Nello scorso campionato, pur allenando una squadra decisamente inferiore, l’allenatore della Fermana diede una sonora lezione al Cesena nella partita di andata, terminata con un netto e perentorio 2-0 che valse anche una forte contestazione a fine partita da parte degli ultras romagnoli, inferociti per la figuraccia. Paradossalmente, fece ancora più male, dato che arrivò in un momento cruciale della stagione (proprio come oggi), il rocambolesco 1-1 del ritorno, quando il Cesena sbloccò la partita in avvio con De Rose, poi non la chiuse, rimase in dieci (espulso Ciofi per doppia ammonizione) e si fece raggiungere da un assurdo gol di Manuel Fischnaller (sì, proprio lui) dopo il malinteso tra Calderoni e Tozzo e la successiva papera del portiere. Non bastarono gli assalti finali e un paio di chance fallite da Stiven Shpendi e soprattutto da Ferrante: con una gara coraggiosa, Protti uscì indenne anche dal secondo scontro con il Cesena. Passando al campionato in corso, il 4-0 dell’andata non fa statistica, in quanto sulla panchina della Fermana sedeva Andrea Bruniera, poi esonerato per richiamare il “sindaco”. Quello di domani sera sarà quindi il terzo confronto in campionato tra Toscano e Protti. L’allenatore del Cesena ha avuto la meglio di Protti solo in Coppa Italia, quando un anno fa vinse 3-1 al Manuzzi, mentre il Cavalluccio ha superato il tecnico romagnolo solo cinque anni fa, in Serie D, nel tesissimo derby di Forlì. L’altro allenatore che Toscano non ha mai battuto, tra quelli sempre presenti nell’ultimo biennio, è appunto Alfonso Greco: 1-1 al Manuzzi un anno fa, 1-1 al Manuzzi in questa stagione. Il Cesena di Toscano ha comunque battuto una volta la Torres in campionato, ma nella gara di ritorno dello scorso campionato, risolta da una punizione di Adamo, sulla panchina dei sardi c’era Sottili.

Testacoda

Tra il Cavalluccio e la Fermana ci sono 39 punti di differenza in classifica, un perimetro dentro al quale si trovano le altre 18 squadre del Girone B. Il testacoda a porte chiuse del Manuzzi ha un chiaro favorito, ma sarà assolutamente vietato sottovalutare la squadra gialloblù, che non è certo quella allo sbando dell’andata. Anzi, la Fermana sta vivendo il suo momento migliore: viene da una netta vittoria a Recanati (la prima stagionale in trasferta) e nelle ultime 8 giornate è stata sconfitta solo due volte, dal Pontedera (unico ko esterno) e dal Gubbio. Il punto debole è la fase offensiva, che però è migliorata dopo il derby di venerdì a Recanati, dove la Fermana ha segnato per la prima volta 3 gol in 90 minuti, lasciando proprio alla Recanatese la palma di peggior difesa del campionato.