Calcio C, Kargbo: “Gol e assist e tutto il Cesena mi aiuta a crescere”

Una giornata da incorniciare per Augustus Kargbo: “Sono contento di avere dato il mio contributo. Era molto importante tornare a vincere, l’abbiamo fatto e sono contentissimo. I miei gol? Li dedico alla mia famiglia italiana che è venuta da Crotone, e la vittoria è per la squadra. Abbiamo passato giorni non tranquilli, perché quando non si vince, noi non siamo tranquilli. Come dice Toscano, ogni gara ha la sua lettura: mi ha messo titolare e io sono a disposizione. Dall’inizio o a gara in corso, cercherò sempre di fare il mio. Il Cesena è pieno di attaccanti forti e c’è da lavorare per trovare il posto”.

Si aspettava un inizio così positivo anche in termini di gol? “A Cesena per il momento mi trovo bene, è un posto tranquillo dove si può fare bene e voglio continuare a dare il massimo. Sono felice che stiano arrivando gol e assist. Quest’anno ci tengo a rilanciarmi e i miei compagni mi stanno aiutando a crescere”.

Pierozzi felice

Edoardo Pierozzi ha messo il suo mattoncino a gara in corso: “Soffrire in queste partite è normale, ma questa vittoria è importante e ci dà slancio. Sono soddisfatto e molto contento dell’ambiente che ho trovato a Cesena dove c’è una cornice di pubblico straordinario. Prima o poi spero di sbloccarmi e segnare”.