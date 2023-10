Calcio C, il recupero di Entella-Cesena e i dubbi su Shpendi

Virtus Entella-Cesena si giocherà nel mese di novembre. È questa l’unica certezza che ha chiuso la convulsa giornata di ieri, dopo che la Lega Pro ha comunicato a metà pomeriggio il rinvio della partita tra liguri e romagnoli “a data da destinarsi”, una decisione che era nell’aria già dal mattino a causa dell’allerta arancione diramata nel Comune di Chiavari. Ieri dopo le 21 non sarebbe stato possibile disputare eventi sportivi in impianti all’aperto vista l’ordinanza firmata dal sindaco Federico Messuti e per questo il big-match della 10ª giornata è stato rinviato.

Nuova data

Il Cesena, che aveva raggiunto il ritiro di Sestri Levante nel pomeriggio di mercoledì, è ripartito ieri alle 16.30 dopo il risveglio muscolare e il pranzo e da oggi sarà in campo a Villa Silvia per cominciare a preparare il posticipo di lunedì sera contro la Carrarese. Mirino puntato sulla gara contro gli apuani, che si disputerà al Manuzzi, ma nel frattempo Domenico Toscano attende anche la nuova data della sfida contro i liguri. Quando si potrebbe giocare Entella-Cesena? Una certezza c’è: non si giocherà mercoledì 8 novembre, in quanto sia liguri che romagnoli saranno impegnati nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia C, con l’Entella di scena al Comunale contro l’Alessandria e il Cesena al Manuzzi contro la Vis Pesaro. Guardando il calendario, già la prossima settimana ci sarebbe una casella libera, giovedì 2 novembre, visto che le due squadre scenderanno in campo lunedì 30 ottobre e domenica 5 novembre, ma al momento non sembra l’ipotesi preferibile. La data in pole position è giovedì 16 novembre, che per il Cavalluccio cadrebbe tra le due gare casalinghe contro Vis Pesaro (domenica 12 alle ore 20.45) e Lucchese (domenica 19 alle ore 16.15). In seconda battuta mercoledì 22, a tre giorni dal viaggio a Pescara.

Gemello assente

Lo spostamento in avanti della partita potrebbe consentire a Toscano di recuperare qualche giocatore. Questa frase era la più gettonata dopo la comunicazione del rinvio. Ieri sera non avrebbero giocato Donnarumma e Shpendi, mentre Corazza era in dubbio, ma se si dovesse giocare il 16 novembre c’è già una certezza: proprio come ieri, il gemello non potrà essere della partita in quanto impegnato con l’Albania Under 21 nell’ultima finestra Fifa dedicata alle nazionali. Le Aquile scenderanno in campo il 17 e il 21 novembre nelle ultime due gare delle qualificazioni agli Europei e Shpendi salterebbe il recupero di Chiavari oltre alla gara interna contro la Lucchese.

Ultimo rinvio

Era da quasi 5 anni che una gara di campionato del Cesena non veniva rinviata per maltempo. Nel gennaio 2019 in Serie D non si disputò Olympia Agnonese-Cesena, inizialmente programmata per il 12 gennaio e poi spostata a mercoledì 30 dello stesso mese dopo le copiose nevicate che colpirono il Molise. Nel recupero, disputato allo stadio Cannarsa di Termoli, il Cesena si impose 1-2 grazie ai gol di Fortunato e Ricciardo.