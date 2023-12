Calcio C, il presidente della Lega Pro Matteo Marani: “Lo stadio di Cesena è un esempio per tutti”

Ieri il presidente della Lega Pro Matteo Marani è stato protagonista della conferenza stampa davanti alle principali testate online. Ecco qualche passaggio.

Dal passato al futuro: quali novità sono in arrivo?

“Ne dico una. Il Consiglio ha appena deciso di redistribuire ai club le multe che nel corso della stagione vengono comminate alle stesse società. Si trasformeranno in fondi a cui potranno attingere per finanziare progetti riguardanti i settori giovanili”.

Quale Serie C si immagina Matteo Marani fra cinque anni?

“Una categoria misurata sulla sua sostenibilità. Serve ovviamente una visione d’insieme che deve aiutare ogni categoria. Con gare che vengono disputate in impianti adeguati, al passo con l’Europa. Quello di Cesena è un esempio per me: 18/20mila spettatori tenuto benissimo. Ecco vorrei una Serie C come tutti impianti simili a quello”.