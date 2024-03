Calcio C, il Cesena si gode il suo Shpendi formato bomber insaziabile

L’insaziabile Cristian Shpendi ha aperto e chiuso Carrarese-Cesena di martedì scorso firmando la terza doppietta stagionale. In precedenza, si era concesso il bis contro Spal (3-1) e Lucchese (3-0) all’andata, mentre contro il Pontedera al ritorno si era addirittura superato portando a casa il pallone (prima tripletta da professionista, la più veloce nella storia del Cavalluccio). Da questa giornata il numero 9 italo-albanese è diventato il miglior marcatore assoluto dell’intera C, visto che l’altro primatista Murano (centravanti del Picerno e capocannoniere del Girone C) non ha segnato e si è fermato a quota 17 gol.

Analisi

Del gemello di Stiven colpiscono soprattutto tre cose. Innanzitutto, ha distribuito i suoi gol con una regolarità mostruosa, bollando 10 volte nel girone d’andata e 9 volte nel ritorno, con otto succulente giornate di campionato ancora da giocare. La seconda: avendo saltato quattro partite per acciacchi assortiti e impegni con l’Under 21 albanese, Cristian viaggia a una media di un gol ogni 92 minuti e anche in questo caso non ha rivali in C. Infine, sa segnare davvero in tutti i modi: di destro, di sinistro e di testa. All’appello manca solo un gol su rigore, ma come è ormai risaputo il Cesena ne ha avuto solo uno a favore e quel giorno (Cesena-Ancona nel girone d’andata) il gemello era ancora seduto in panchina quando Simone Corazza realizzò il provvisorio 2-0 dal dischetto.

Caccia a Hubner

Nel mirino di Cristian Shpendi, dall’alto dei suoi 19 gol in 26 giornate, c’è il record di un mostro sacro come l’indimenticabile Dario Hubner. Il Bisonte detiene ancora un primato tra i professionisti che resiste da quasi 30 anni: nessuno è mai riuscito a segnare 22 reti in una stagione, impresa riuscita a Hubner nel campionato 1995-1996. Darione ci riuscì in 36 partite e soprattutto ci riuscì al piano superiore, in una Serie B di altissimo livello e non certo paragonabile alla Serie C di oggi, ma Cristian vanno riconosciute un paio di “attenuanti”: quest’anno è praticamente al debutto da titolare, dopo i pochi minuti totalizzati un anno fa nel ruolo di quinta punta, e non ha ancora compiuto 21 anni.

Gli altri bomber

Con la doppietta di Carrara, il gemello ha superato il suo compagno Corazza, che un anno fa in campionato realizzò 18 gol in 35 giornate, e anche Massimo Agostini, che nella stagione 1997-1998 realizzò lo stesso bottino del Joker in 33 presenze, trascinando il Cesena di Corrado Benedetti in B. Superati anche Emiliano Salvetti (17 gol in B nel 2005-2006) e il tandem composto da Carlo Taldo e Mattia Bortolussi, che in C realizzarono 16 gol a testa nelle stagioni 1999-2000 e 2020-2021. Con un gol Cristian Shpendi raggiungerebbe Giovanni Ricciardo, che fece cifra tonda nel campionato di Serie D dopo il fallimento, mentre l’unico attaccante che sembra irraggiungibile è il primatista assoluto nella storia del Cesena: Giovanni Veglianetti. Nel campionato di Promozione Emilia 1952-1953 realizzò 28 gol in 30 partite. A Shpendi ne mancherebbero ancora 9 per raggiungerlo. Missione impossibile? Al momento sì, poi chissà...