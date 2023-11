Calcio C, il Cesena sa sempre trovare l’uomo giusto al momento giusto

L’Inter chiama e il Cesena... risponde. Un giorno dopo il tiro da tre punti di Marcus Thuram contro la Roma, gol numero 25 dei nerazzurri al totalizzatore della Serie A, ecco la doppietta di Augustus Kargbo contro la Carrarese, che ha permesso al Cavalluccio di distanziare nuovamente i nerazzurri nella speciale classifica che riguarda la produzione offensiva nei cinque tornei professionistici: l’attacco di Mimmo Toscano è ancora oggi il migliore d’Italia, al comando solitario a quota 27 reti, davanti a Inter (-2) e Parma (-4) che comandano rispettivamente la Serie A e la Serie B. Curiosamente il Cesena non comanda la C, ma continua a godersi un attacco che ogni settimana manda sul trono un uomo diverso a rotazione. Ed è questo il lato migliore di una squadra che, pur avendo sporcato la propria media nelle ultime due gare con una lunga serie di sprechi davanti ai portieri di Pineto e Carrarese (comunque bravissimi), continua a trovare con grande facilità il gol. Tanto per gradire, il Cesena ha sempre segnato almeno una rete in tutte le gare di campionato disputate, un primato che condivide con appena altri due club su 99: l’Inter e il sorprendente Crotone, che però nel Girone C della Serie C è ancora molto indietro in classifica.

Augustus imperatore

La piovosa serata contro la Carrarese ha incoronato Kargbo, che per ora aveva segnato solo al debutto contro il Pontedera, un gol tanto facile quanto inutile (su gentile omaggio di Cristian Shpendi) all’ultimo secondo della sfida vinta al Mannucci. Lunedì sera ha deciso il posticipo con due gol completamente diversi: il primo alla Corazza, con un taglio perfetto sul primo palo, e il secondo da fuori area, un tipo di gol che (al netto della fortunosa deviazione) da queste parti si vede poche volte non essendoci specialisti o cecchini. Quanto alla partita, Kargbo ha finalmente spiegato che non è solo un centravanti-part time, utile a partita in corso, ma anche un potenziale fattore dalla palla al centro, essendo in possesso di caratteristiche uniche dentro al parco attaccanti del Cesena. Nella colonna dei gol decisivi mancava solo il suo nome e da lunedì sera il Cavalluccio ha completato lo “slam”.

Tutti in copertina

Tornando al punto focale della questione, il lato migliore dell’attacco di Toscano è che tutte le punte diventano a turno protagoniste quando il Cesena vince. Nei sette successi ottenuti finora, c’è la firma di tutti. Il primo a griffare una vittoria della Romagna bianconera fu Roberto Ogunseye: dopo aver segnato un gol inutile a Olbia, l’ex modenese era stato decisivo proprio a Pontedera con un diagonale velenoso in buca d’angolo che beffò Lewis, regalando il primo successo della stagione. Quattro giorni dopo Robertone si fece male sul più bello contro l’Ancona e in cattedra salì Simone Corazza, autore di una doppietta che chiuse i giochi dopo il colpo di testa vincente di Silvestri. Da una marchigiana all’altra, dalla doppietta contro i dorici a un altro bis contro la Fermana: anche al Recchioni l’uomo della partita, nel tabellino, fu proprio il Joker con due reti nel primo tempo. All’appello mancava Cristian Shpendi, a segno contro le due marchigiane, ma per la prima volta straripante contro la Spal grazie a una doppietta decisiva nel primo tempo. Il gemello si è poi ripetuto anche con il Rimini (un gol ad indirizzare e chiudere i giochi nella ripresa), mentre ad Arezzo, nell’unica vittoria senza gol degli attaccanti nel tabellino, la giocata spacca-partita l’aveva firmata proprio Kargbo, con un assist illuminante per Bumbu. Il centravanti della Sierra Leone si è messo in proprio lunedì, dopo un passaggio a vuoto contro il Sestri Levante e un gol divorato al 93’ contro il Pineto. Meglio di così non poteva proprio andare.