Calcio C, il Cesena e una “due giorni” stregata di cui avrebbe fatto volentieri a meno

Domenica 3 settembre 2023. Era da quella sera di fine estate che il Cesena non perdeva una partita, ma anche che la Torres non guadagnava punti sulla squadra di Mimmo Toscano. In un colpo solo, a distanza di sei mesi, le due strisce si sono interrotte: il Cesena ha perso dopo 28 risultati utili consecutivi e i sardi hanno rosicchiato tre punti preziosissimi vincendo a Ferrara con la Spal. Non accadeva dalla prima giornata, quando i bianconeri scivolarono rovinosamente a Olbia un giorno dopo il successo inaugurale della Torres sul campo della Recanatese. Successivamente i sardi erano riusciti a guadagnare punti in altre due occasioni, ma solo perché il Cesena non era sceso in campo alla seconda giornata causa rinvio per nazionali (Cesena-Spal) e alla decima per maltempo (Entella-Cesena), con la Torres che nel frattempo era riuscita a superare Rimini e Pescara. Nelle quattro giornate in cui il Cavalluccio non era riuscito a vincere (Sestri, Pineto e Gubbio all’andata, Spal al ritorno), la Torres non aveva mai fatto meglio dei bianconeri conquistando tre pareggi e una sconfitta.

Ribaltone

Riavvolgendo il film di Carrara, la partita di martedì sera allo Stadio dei Marmi era cominciata molto bene, con l’atteggiamento giusto e uno splendido gol del vantaggio firmato da Shpendi e confezionato dagli altri due baby Berti e Francesconi. Ma successivamente il Cesena ci ha messo del suo, regalando due gol e un uomo a un avversario che non ne aveva bisogno, perchè nel frattempo aveva cominciato a lievitare e a spingere forte. Così, dal 55’, il Cavalluccio si è trovato in svantaggio, una situazione che a queste latitudini non si verificava addirittura dallo scorso 5 novembre, in quel di Gubbio. Nelle 28 gare “positive”, infatti, il Cesena è stato costretto a inseguire l’avversario soltanto due volte (Rimini e Gubbio) per un totale di 25 minuti in svantaggio: 4 giri di orologio nel derby, dal gol di Lamesta al pareggio di Varone, e 21 al Barbetti, dal provvisorio 1-0 firmato Di Massimo al definitivo 1-1 realizzato da Adamo. Prima e dopo (escludendo Olbia) i bianconeri non erano mai stati sotto, mentre Carrara rappresenta a suo modo un piccolo record: 35 minuti in svantaggio, dalla seconda giornata ad oggi, non erano mai capitati. Così come non era mai successo di vedere Pisseri incassare 3 gol in una partita e il Cesena di farsi “ribaltare” dopo essere passato in vantaggio. Solo all’andata contro il Pineto i bianconeri avevano peggiorato nella ripresa il risultato del primo tempo.

Alti e bassi

Al di là di numeri e ricorrenze, il turno infrasettimanale di martedì non ha affatto bocciato la capolista, che è partita meglio della Carrarese e che ha addirittura dato un senso al finale, uscendo dal campo a testa altissima. La rosa è profonda e Toscano può contare su tutti, ci mancherebbe, ma quando il livello della partita (e soprattutto dell’avversario) sale sensibilmente diventano insostenibili cinque titolari confinati in tribuna, soprattutto se tre di questi (De Rose, Donnarumma e Kargbo) fanno sempre la differenza e hanno caratteristiche uniche dentro al roster.

Non a caso il Cesena ha sofferto proprio a centrocampo, dove non è bastato lo straordinario lavoro del miglior Francesconi della stagione, sulla propria fascia sinistra (David deve migliorare la fase difensiva) e davanti, dove Ogunseye ha sprecato una grande occasione da titolare rimediando un’ingenua espulsione in un reparto tenuto in piedi unicamente dallo scatenato Shpendi, salito a quota 19 gol. Postilla finale: il Cesena si è fatto male da solo e la Carrarese ha dimostrato di essere all’altezza dei primi due posti con Calabro (2 vittorie e 8 gol segnati contro bianconeri e Torres), ma agli atti va consegnata anche l’ennesima disastrosa direzione arbitrale. Proprio come ad Olbia, in occasione della prima sconfitta, il comasco Caldera non ha convinto neppure martedì sera. Il primo giallo a Ogunseye è stato esagerato, quello rifilato a Prestia nel primo tempo semplicemente assurdo e fuori da ogni logica. E purtroppo (vedi Cesena-Virtus Entella) i gialli pesano.