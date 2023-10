Calcio C, il Cesena è la miglior cooperativa del gol in Italia

Un anno fa solo i magazzinieri e i fisioterapisti non hanno segnato almeno un gol in campionato. Con 19 marcatori diversi, spalmati tra la stagione regolare e i play-off, il primo Cesena di Mimmo Toscano (edizione 2022- 2023) era riuscito a battere un record societario che oggi, dopo le prime curve a gomito della nuova stagione, è già a rischio. Nelle prime 7 giornate di campionato, infatti, sono addirittura 12 i marcatori diversi che hanno segnato almeno una rete nell’attacco-mitraglia del Cesena. In attesa di nuove adesioni alla strabiliante cooperativa del gol bianconera, per ora il Cavalluccio può godersi un altro primato nazionale.

Cooperativa d’Italia

La squadra di Toscano non vanta solo il miglior attacco d’Italia tra i professionisti (22 gol in 7 giornate), ma anche il maggior numero di marcatori diversi: appunto, la miglior cooperativa del gol d’Italia. Nessuno, dalla Serie A ai tre gironi di Lega Pro, è riuscito a segnare almeno una rete con 12 giocatori diversi. Che al momento sono i quattro attaccanti (5 reti a testa per Shpendi e Corazza, 2 per Ogunseye, 1 per Kargbo), i trequartisti Berti, Saber, Chiarello e Bumbu, l’esterno Donnarumma, il centrocampista centrale Varone e infine i difensori Silvestri e Ciofi, tutti con un gol a testa. Questo primato il Cesena lo ha raggiunto al termine del posticipo di Arezzo, vinto 2-0, quando sono stati proprio il difensore romano di testa e precedentemente Bumbu da due passi ad entrare nel tabellino e a far lievitare il numero dei marcatori a quota 12. Fino alla palla al centro, infatti, al comando di questa speciale classifica c’era il Palermo, che nel blitz a Modena aveva trovato il primo gol del pomeriggio con il centrocampista Henderson, l’undicesimo marcatore diverso della squadra di Corini in campionato. Due giorni dopo è arrivato il sorpasso bianconero.

Le altre

In Serie C il divario è abbastanza netto. Nel Girone B, ad esempio, solo il Pescara sta tenendo il passo del Cesena. La squadra di Zeman ha già mandato a segno 9 uomini diversi, perché il gol non è mai un problema quando di mezzo c’è il boemo: a segno sono già andati Tunjov, Cangiano, Cuppone, De Marco, Accornero, Aloi, Merola, Moruzzi e Squizzato. Nel Girone A, invece, comanda il Padova (9) grazie al contributo degli ex bianconeri Bortolussi, Favale e Russini, ai quali vanno aggiunti Liguori, Palombi, Capelli, Delli Carri, Varas e Villa. Infine, nel Girone C c’è la Torres davanti a tutti con “appena” 7 marcatori: Maniero, Scaccabarozzi, Cum, D’Auria, Giannone, Nocerino e Cocetta. E in Serie A? Sono due le squadre che comandano. Si tratta di Napoli e Fiorentina, che curiosamente si sono sfidate proprio domenica al Maradona. Entrambe hanno mandato in gol 9 giocatori diversi in campionato, un numero che vale il primato davanti a un terzetto composto da Inter, Atalanta e Roma. Tra le big seguono il Milan con 7 e la Juventus con 6, tutte staccatissime dalla cooperativa di Toscano. Scendendo in B, alle spalle del Palermo ci sono il Cosenza con 9 marcatori e ben quattro squadre a quota 8: la capolista Parma, il Venezia, la matricola Catanzaro e il Cittadella.