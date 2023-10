Calcio C, Gli arbitri di Rimini-Recanatese e di Arezzo-Cesena

Sono stati designati gli arbitri della 7ª giornata del Girone B di Serie C in programma nel fine settimana.

Domenica 8 ottobre alle ore 20.45 la sfida Rimini-Recanatese sarà diretta da Erminio Cerbasi di Arezzo, che avrà per assistenti Matteo Lauri di Gubbio e Gian Marco Cardinali di Perugia, con quarto ufficiale Ciro Aldi di Lanciano. Cerbasi non ha precedenti con il Rimini. Tre sono invece gli incroci con la Recanatese, che ha vinto il primo in Serie D contro l’Olympia Agnonese (5-2 nel dicembre 2021) mentre ha perduto i due match giocati Serie C: 2-1 a Imola un anno fa esatto (9 ottobre 2022) e 0-2 interno con il Gubbio il 14 marzo 2023.

Lunedì 9 ottobre alle ore 20.45 il posticipo Arezzo-Cesena sarà diretto da Eugenio Scarpa di Collegno. Suoi assistenti saranno Stefano Franco di Padova e Giuseppe Lipari di Brescia, con quarto ufficiale Clemente Cortese di Bologna. Scarpa non ha precedenti con l’Arezzo mentre ha già diretto 4 volte il Cesena. Due nella passata stagione in occasione dell’1-1 con la Lucchese e nel colpo a Montevarchi (0-3).