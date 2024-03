Calcio C, emergenza influenza in casa Cesena: Pisseri verso il forfait per il match con l’Entella, Silvestri in forte dubbio

A poche ore dall’anticipo di questa sera contro la Virtus Entella, il Cesena sembra aver perso altri due titolari. Al risveglio muscolare di questa mattina non si sono infatti presentati Pisseri e Silvestri, colpiti dal virus influenzale che da due settimane continua a mietere vittime in casa bianconera (contro il Pineto avevano dato forfait per questo motivo Ciofi, Giovannini e Saber). Il portiere, sempre titolare in questa stagione, e il difensore centrale avevano già avvertito i primi sintomi ieri mattina e non erano stati fatti allenare.

Pisseri e Silvestri figurano nell’elenco dei convocati, ma restano in forte dubbio. Il Cesena ha convocato 4 portieri, compreso Veliaj, aggregando Valentini in difesa. Out anche Giovannini in lista entra Coveri.

Il rischio che Pisseri e Silvestri non ci siano è altissimo. Già certe le assenze degli infortunati Corazza, Pieraccini e Saber. In porta giocherebbe quindi Siano, che in campionato ha giocato mezzo tempo contro il Pontedera alla seconda giornata. In difesa, se Silvestri non sarà in grado di scendere in campo, con Prestia giocherebbero Piacentini e uno tra Ciofi (non al meglio) e Coccolo.