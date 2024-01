Calcio C, ecco come il Cesena distribuisce le reti: manca solo il gol-vittoria nel finale

Quanto segna il Cesena è ormai noto: tantissimo e più di tutti. Ma quando segna il Cesena? Cioè: come sono distribuiti i 49 gol realizzati dal Cavalluccio nelle prime 22 giornate? Basta recuperare tutti i tabellini delle partite disputate in campionato per fare una “radiografia” e analizzare nel dettaglio il fatturato e soprattutto le abitudini degli uomini di Toscano. Detto che 30 reti sono state realizzate al Manuzzi e le restanti 19 in trasferte, ecco gli spunti più interessanti.

Primi tempi

Il Cesena ha una buona abitudine che è diventata un marchio di fabbrica: prende quasi sempre a morsi la partita per primo e, di conseguenza, sblocca il risultato con un’apprezzabile continuità. Questo accade molto spesso nei primi tempi, come testimoniato dalla cronologia delle marcature. Nelle prime 22 giornate di campionato, la Romagna bianconera è andata in vantaggio ben 19 volte. Solo ad Olbia e a Gubbio (oltre che a Ferrara, dove la gara è finita 0-0) il primo gol non è stato realizzato da un giocatore del Cesena, mentre in tutti gli altri casi sì. E dentro a queste 19 gare, ben 14 volte il Cavalluccio è andato in vantaggio all’intervallo. Qui spunta il primo dato interessante: delle 14 gare in cui sono rientrati negli spogliatoi sopra nel punteggio, De Rose e soci ne hanno vinte ben 13, pareggiando soltanto a Pescara contro il Pineto il 22 ottobre, quando Volpicelli raggiunse i bianconeri e poi le paratissime di Tonti (e i due clamorosi rigori negati dall’arbitro Rinaldi) negarono il nuovo sorpasso al Cesena. In tutti gli altri casi i bianconeri hanno sempre mantenuto il vantaggio.

Restando sui primi tempi, il Cavalluccio ha una distribuzione abbastanza regolare dei gol, nel senso che sa segnare praticamente sempre: due volte è capitato nei primi 5 minuti di partita, con Spal in casa (Shpendi) e Fermana fuori (Corazza). Ma è soprattutto dal 6’ al 20’ che il Cesena diventa mortifero con la bellezza di 10 gol segnati. In totale, nei 20 minuti iniziali, la squadra di Toscano ha messo in rete 12 palloni in 22 giornate, cioè il 24% del proprio fatturato. L’altra fascia nella quale il Cesena colpisce con continuità è l’ultimo quarto d’ora prima della prima frazione, cioè dal 31’ al 45’: in questo caso i gol sono 9. Ricapitolando, tra l’alba e il tramonto del primo tempo il Cavalluccio segna quasi la metà dei suoi gol (21 su 49).

Lato B

Pur mettendo in fretta le mani sulla partita e dando quasi sempre la prima spallata al match, il Cesena va in gol con grande regolarità anche nei secondi tempi: sei nei primi 45 minuti i gol sono stati 26, nel Lato B delle prime 22 giornate di campionato sono comunque arrivati 23 gol, una tendenza che certifica la spiccata e ormai certificata forza mentale della capolista. Anche l’uscita dagli spogliatoi è buona, con 6 gol nei primi 10 minuti dei secondi tempi. La fase migliore, in questo caso, è quella centrale, cioè dal 61’ all’80’, una fascia durante la quale sono stati realizzati 13 gol. Cosa manca alla capolista? Semplice: i gol in zona Cesarini o addirittura in pieno recupero. Negli ultimi 10 minuti di partita si contano solo due reti e altrettante sono state quelle realizzate oltre il 90’: in ordine cronologico si tratta dei gol di Ciofi ad Arezzo (82’), Shpendi contro la Lucchese (88’ e 96’) e Kargbo a Pontedera (96’). Come si può notare, sono quattro reti ininfluenti ai fini del risultato, mentre il gol decisivo più “ritardato” lo ha realizzato Roberto Ogunseye a Pontedera un girone fa (minuto 80). Al Cesena, quindi, manca solo un successo sui titoli di coda o nel recupero, merce rarissima per una squadra abituata a risolvere o chiudere le partite con largo anticipo.