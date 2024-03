Calcio C, Domani sera Cesena-Gubbio, la Torres risale a 6 punti e Toscano carica: «Saremo concentrati, lucidi e attenti»

Posticipo di spessore, domani sera al Dino Manuzzi (ore 20.30), tra la capolista Cesena e il Gubbio di Braglia. I bianconeri scenderanno in campo con “appena” 6 punti di vantaggio sulla Torres, che ha sconfitto 2-1 l’Entella con doppietta di Ruocco, con il gol-vittoria arrivato all’87’. Nel posticipo del lunedì al Manuzzi di fronte ci saranno due squadre che nel 2024 hanno perso solo una volta (in entrambi i casi con la Carrarese) e che si daranno battaglia dopo il discusso 1-1 dell’andata: «Fu una gara fondamentale per noi - ha spiegato Mimmo Toscano in conferenza stampa - perché da quella partita il nostro campionato è cambiato. Rispetto a un girone fa, a dire il vero sono cambiate anche le due squadre, sia noi che loro, e quindi mi aspetto un Cesena lucido, concentrato e attento». Carrara ha lasciato qualche scoria? «Qualche assenza casomai, ma nessuna scoria, perché abbiamo analizzato la gara con la stessa serenità e la stessa lucidità con cui lo abbiamo fatto dopo il 4-0 all’Entella. A Carrara abbiamo commesso qualche errore di troppo, dovuta anche al nervosismo innescato da una decisione arbitrale che ci ha penalizzato (il giallo assurdo a Prestia, ndr) e questo non deve accadere». Domani sera mancheranno Pieraccini, Saber, Donnarumma e Corazza, oltre allo squalificato Ogunseye, ma torneranno De Rose e Kargbo. In tribuna anche il presidente John Aiello, arrivato nella notte dagli Usa insieme alla moglie Allyson e alla figlia Ella.