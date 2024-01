Calcio C, Domani Cesena-Olbia al Manuzzi. Toscano: “Dobbiamo ripartire ancora più forte”

Il Cesena inaugura domani pomeriggio al Manuzzi (ore 16.15) il proprio 2024 e lo farà con un obiettivo ben preciso: vendicare il ko dell’andata (l’unico in campionato) contro l’Olbia. “Alla squadra - ha spiegato Mimmo Toscano - ho detto che dobbiamo ripartire ancora più forte, perché questo è il campionato della continuità e noi dobbiamo essere sempre continui e costanti. In settimana ho mostrato alcune immagini della gara di andata per far capire ai ragazzi la nostra metamorfosi. Quella sconfitta ci è servita, ma poi siamo stati anche molto bravi a capire come e dove migliorare e oggi siamo un’altra squadra”. Per la prima di ritorno, l’unico assente sarà il lungodegente Ciofi. Soliti ballottaggi Varone-Francesconi, Saber-Berti e Corazza-Shpendi: Toscano potrebbe ripartire dall’undici di Perugia.