Calcio C, diretta il Cesena vince per la prima volta in casa dell’Entella e vola in testa: 0-1, rivivi il live

VIRTUS ENTELLA-CESENA 0-1 VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Sadiki, Bonini; Tomaselli (38’ st Clemenza), Corbari, Petermann, Meazzi (12’ st Faggioli), Di Mario (38’ st Parodi); Santini (21’ st Zamparo), Disanto. In panchina: 1 Paroni, 99 Siaulys, 6 Kontek, 13 Zappella, 28 Reali, 79 Lancini, 5 Cecchini Muller, 17 Tascone, 24 Lipani, 29 Banfi, 98 Mosti. Allenatore: Fabio Gallo. CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo (14’ st Pierozzi), Francesconi (26’ st Varone), De Rose, Donnarumma; Saber (14’ st Nannelli), Chiarello (5’ st Berti); Ogunseye. In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 3 Pitti, 13 Coccolo, 28 Piacentini, 25 David, 6 Bumbu, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano. ARBITRO: Mirabella di Napoli. RETE: 18’ pt Donnarumma AMMONITO: Prestia, De Rose, Gallo (allenatore Entella), Zamparo ESPULSO: 35’ pt Disanto NOTE: Spettatori 2.000 circa. Angoli 6-5 per l’Entella

51’ st. Finisce qui. Il Cesena vince a Chiavari per la prima volta nella sua storia e sale in vetta: agganciata la Torres. Ha deciso un gol di Donnarumma su assist di Adamo, ma quanti brividi nonostante un’ora con l’uomo in più 50’ st. Cesena che non tiene più palla: ci riprova Corbari dai 20 metri. Altissimo 49’ st. Corner negato all’Entella dopo un tocco di Prestia 48’ st. Corbari, il migliore dei suoi, ha la più grande palla-gol dell’Entella: destro dal limite schiacciato e palla lontanissima dalla porta 46’ st. Petermann ci prova da casa sua: sinistro violento ma alto 45’ st. Donnarumma sbaglia il cross e per poco non beffa De Lucia. Saranno 5 i minuti di recupero 43’ st. Berti imbuca per Nannelli, il cui destro dal limite masticato è bloccato da De Lucia 41’ st. Donnarumma mette in corner un cross lungo di Parodi: calcia Clemenza, Pisseri esce e respinge, con Zamparo che lo colpisce con un braccio largo e prende il giallo 39’ st. Ora Entella attaccherà con due punte e Clemenza trequartista 38’ st. Ultimi cambi nell’Entella: dentro Parodi e Clemenza, fuori Di Mario e Tomaselli 37’ st. Contropiede Cesena 5 contro 3: Donnarumma arma Pierozzi, che spara sul corpo di Bonini 35’ st. Problemi per Di Mario, che resta comunque in campo in attesa che sia pronto qualcuno 34’ st. Ogunseye conquista l’ennesima punizione per fallo di Sadiki. Sugli sviluppi della punizione, Pierozzi va a sfiorare lo 0-2 di testa su cross di Silvestri 33’ st. Pierozzi stringe troppo e lascia spazio all’incursione di Di Mario, che si fa ingolosire e dai 25 metri spara in curva

30’ st. Pieraccini trattiene Faggioli: punizione per l’Entella al vertice sinistro dell’area: Petermann crossa, Prestia allontana ma c’è netto fallo di Faggioli su Silvestri 27’ st. Varone conquista un’ottima punizione all’altezza della bandierina. Va Berti a calciare: cross respinto, palla ai 25 metri raccolta da Donnarumma, che calcia di sinistro un po’ troppo alto 26’ st. Il Cesena conclude i cambi: dentro Varone per un gigantesco Francesconi, uno dei migliori in campo 25’ st. Palla in area per Faggioli, che si aggancia a Pieraccini e poi cade chiedendo il rigore. Pisseri esce e blocca. 24’ st. Problema per Francesconi ai muscoli addominali. Se Toscano decide di cambiare utilizzerà l’ultimo spot. 23’ st. Ogunseye porta a casa un altro fallo: il centravanti è uno dei migliori del Cesena in questa ripresa caotica 21’ st. Dentro Zamparo per Santini e Manzi conquista subito il quinto corner. Calcia Petermann, il Cesena libera in fallo laterale 20’ st. De Rose salva in piena area su Santini, che aveva saltato un nervosissimo Silvestri 19’ st. Il Cesena non deve cadere nella trappola che sta cercando di tendergli l’Entella, che vuole buttarla in rissa 17’ st. Donnarumma spreca contropiede 5 contro 4 con un cross telefonato per l’uscita di De Lucia 16’ st. Crossa Berti, saltano Pieraccini e Silvestri senza marcatura, ma il primo la sfiora e la sporca a Silvestri, che devia fuori. 15’ st. Arriva il primo tiro nello specchio dell’Entella. Tirello di Faggioli smorzato da Pieraccini e bloccato serenamente da Pisseri. Intanto Nannelli conquista subito un corner 14’ st. Doppio cambio nel Cesena: dentro Pierozzi e Nannelli, fuori Adamo e Saber. Per Nannelli è la prima in campionato

12’ st. Giallo per Gallo, che effettua anche il primo cambio: Faggioli per Meazzi 10’ st. Pieraccini ferma Santini: poteva starci il giallo 9’ st. Ogunseye all’altezza del primo palo respinge il corner e conquista una punizione 8’ st. Errore di Berti in uscita, Prestia salva su Tomaselli. Terzo corner per l’Entella e palla messa di nuovo in angolo da Silvestri 7’ st. Contropiede di Tomaselli, che De Rose ferma in corner. Dalla bandierina cross che Bonini manca 6’ st. Tiro cross di Saber dalla linea di fondo e De Lucia si oppone con l’ausilio del palo. 5’ st. Dentro Berti per un Chiarello che dovrebbe avere avuto un problema ai flessori della coscia destra 4’ st. Si riparte dieci contro dieci nell’attesa che Toscana decida chi far entrare 3’ st. Problema muscolare per Chiarello. Ci sarà un cambio in casa bianconera 2’ st. Adamo scippa a Bonini ma poi si incarta e perde palla 1’ st. Si riparte dopo tre minuti d’attesa. Entella che quando difende ora si dispone con il 4-3-2 1’ st. Squadre in campo. Calcio di inizio affidato a Saber. C’è qualcosa che non funziona tra arbitro e primo assistente El Filali 46’ pt. Finisce qui il primo tempo. Cesena in vantaggio di un gol e di un uomo. Ma dopo l’espulsione di Disanto al 35’ i bianconeri hanno di fatto smesso di giocare e l’Entella, fin lì inesistente, è venuta fuori con una reazione di nervi 45’ pt. Ci sarà un minuto di recupero 44’ pt. Quarto corner per il Cesena. Mirabella fischia fallo di confusione ma anche il Cesena aveva fatto confusione 42’ pt. Pestone di Saber su Di Mario al limite dell’area dell’Entella: poteva starci il giallo 41’ pt. Arriva il primo tiro dell’Entella: sinistro di Petermann dai 22 metri che finisce a lato. Però il Cesena deve riprendere in mano il match

39’ pt. L’espulsione di Disanto ha fatto rallentare il Cesena, fino al 35’ in controllo, e ha pungolato l’Entella, che ora prova a spingere 38’ pt. Petermann calcia in porta, ma Ogunseye è in traiettoria e spara in fallo laterale 37’ pt. Ammonito De Rose, che commette un fallo stupido su Santini, concedendo anche punizione sul lato corto dell’area 35’ pt. Espulso Disanto per un fallo di reazione su Pieraccini. Disanto cerca di colpire il giovane difensore del Cesena prima con un calcio, poi con il sinistro e infine con il destro. Non colpisce forte, ma l’intenzione c’era tutta. Decisione un po’ esagerata 31’ pt. Prestia ammonito: l’arbitro Mirabella lo punisce per una sbracciata su Santini. Decisione fiscalissima 28’ pt. Donnarumma non tira ma cerca la testa di Silvestri, la cui sponda è troppo alta per Ogunseye 27’ pt. Ogunseye controlla spalle alla porte ai 25 metri e viene abbattuto da Sadiki. Punizione per il Cesena in posizione centrale 24’ pt. Pazzesco errore di Chiarello, che si divora lo 0-2 da 10 metri a tu per tu con De Lucia su filtrante di Adamo letto malissimo da Bonini. Errore da non credere: destro alto a De Lucia battuto 21’ pt. Prima giocata positiva di Ogunseye, che conquista una punizione a centrocampo. 20’ pt. Punizione laterale per il Cesena e cross di Adamo per Prestia: ne nasce un flipper, con palla che finisce tra le braccia di De Lucia

18’ pt. DONNARUMMA: CESENA IN VANTAGGIO. Azione di Adamo a destra e cross dalla linea di fondo telefonato letto malissimo da tutta l’Entella, non da Donnarumma, che di testa porta avanti il Cesena. Terzo gol per Donnarumma e ottavo assist per Adamo: che numeri, i due esterni 16’ pt. Campo in sintetico come sempre difficile da “domare” 14’ pt. Si riparte, con Donnarumma in campo 13’ pt. Donnarumma ruba a Disanto, che lo colpisce nelle parti basse. Gioco fermo 12’ pt. Il Cesena prova a manovrare, ma davanti al momento non ha avuto nulla da Ogunseye e neppure da Chiarello 11’ pt. Ripartenza Entella e Silvestri devia in corner il cross di Corbari. Bonini di testa sulla battuta di Disanto: palla alta 8’ pt. Due corner consecutivi per Cesena: sul secondo Chiarello tenta il tiro-cross e De Lucia mette di nuovo in angolo. Manzi respinge la battuta di Donnarumma, poi Prestia abbatte Santini al limite 7’ pt. L’assistente Morea segnala un fuorigioco inesistente a Disanto, tenuto in gioco di un metro da Donnarumma 4’ pt. Francesconi e intercetta e fa viaggiare Adamo, il cui cross in area è bloccato da De Lucia 2’ pt. Il Cesena avanza a suon di falli laterali, tre consecutive, poi Ogunseye non controlla il rimbalzo