Calcio C, diretta Cesena-Vis Pesaro 4-0 finale (rivivi il live)

CESENA-VIS PESARO 4-0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri (25’ st Piacentini); Adamo (18’ st Pierozzi), Francesconi, De Rose (36’ st Bumbu), Donnarumma; Saber (18’ st Berti), Kargbo (25’ st Ogunseye); Shpendi. In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 13 Coccolo, 3 Pitti, 25 David, 5 Varone, 4 Chiarello, 30 Giovannini, 77 Nannelli. Allenatore: Domenico Toscano.

VIS PESARO (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci (1’ st Foresta), Tonucci, Zagnoni: Da Pozzo (25’ st Nina), Valdifiori (25’ st Mattioli), Iervolino (1’ st De Vries), Zoia (47’ st Cusumano); Pucciarelli, Di Paola; Sylla. In panchina: 12 Mariani, 44 Giunti, 6 Rossoni, 19 Peixoto, 21 Marcandella, 23 Loru, 30 Mamona, 38 Rossetti. Allenatore: Simone Banchieri.

ARBITRO: Virgilio di Trapani

RETI: 9’ pt Adamo, 32’ pt Donnarumma, 8’ st Silvestri, 32’ st Pierozzi.

AMMONITI: Iervolino, Silvestri.

NOTE: Spettatori 8.751 (abbonati 6.535, paganti 2.216) per un incasso di 56.597,07 euro. Angoli 6-1 per il Cesena.

49’ st. Finisce qui: Cesena batte Vis Pesaro 4-0.

48’ st. Buco di Pisseri e salvataggio provvidenziale di Piacentini.

47’ st. Zoia non ce la fa e lascia il campo a Cusumano.

46’ st. Partono 2’ di recupero.

38’ st. Francesconi illumina per Pierozzi che anziché servirlo e regalargli il 5-0 cerca la doppietta ma non trova la porta.

36’ st. Ultimo cambio Cesena: De Rose lascia il posto a Bumbu.

32’ st. GOL DEL CESENA. A calare il poker è il neoentrato Pierozzi, che taglia perfettamente e sul cross al bacio di Donnarumma incorna in rete.

25’ st. Nel Cesena Piacentini e Ogunseye per Silvestri e Kargbo. Nella Vis invece Nina per Da Pozzo e Mattioli per Valdifiori.

23’ st. Vicino alla doppietta Silvestri: zuccata su corner di Donnarumma, para Polverino.

22’ st. Shpendi ottimo anche in copertura: puntuale chiusura su Valdifiori.

20’ st. Di Paola su punizione non trova di poco la porta.

19’ st. Ammonito Silvestri per fallo su De Vries, punizione pericolosa per gli ospiti.

18’ st. Doppio cambio nel Cesena: Pierozzi per Adamo e Berti per Saber.

16’ st. Occasione Vis: punizione velenosa di Di Paola, Pisseri blocca in due tempi.

8’ st. TRIS DEL CESENA. E che gol: filtrante di Saber per Adamo che prende il fondo e sterza, “trivela” in mezzo per Silvestri che di testa batte Polverino.

4’ st. Erroraccio di Zagnoni che favorisce la ripartenza di Shpendi in 2 contro 1, palla dentro a Kargbo che davanti a Polverino trova la risposta del portiere ospite. Grande chance per il Cesena.

1’ st. Parte la ripresa con un doppio cambio negli ospiti: fuori Ceccacci e Iervolino, dentro Foresta e De Vries.

47’ pt. Finisce qui il primo tempo. Cesena in vantaggio 2-0. Punteggio che sta perfino stretto ai bianconeri, che hanno concluso 9 volte contro una sola della Vis Pesaro

45’ pt. Kargbo prova a sorprendere Polverino da 25 metri: alto. Due minuti di recupero

39’ pt. Ancora Adamo show: destro che Polverino devia in corner. Dal corner di Adamo, Pieraccini tutto solo manca l’impatto di testa a 7/8 metri dalla porta, poi Virgilio fischia fallo di un bianconero

38’ pt. De Rose duetta con Kargbo e poi scarica il destro dai 22 metri: palla che sorvola di poco l’incrocio

37’ pt. Iervolino sgambetta Saber che stava per ripartire: giallo inevitabile

33’ pt. Cesena a un passo dal tris con Saber, che si getta in scivolata sulla sponda aerea di Shpendi ma non riesce a dare forza alla conclusione e Polverino si ritrova la palla addosso

32’ pt, RADDOPPIO DEL CESENA, Ha segnato Donnarumma di testa su un’altra super giocata di Adamo, che finta il cross sul destro, se la sposta sul sinistro e indirizza palla sulla testa del compagno, che svetta su Zagnoni e fa centro. Da quinto a quinto per la gioia di Toscano

30’ pt. Grande giocata di Adamo a destra, ma l’assistenza in area è sbagliata e la Vis si salva

29’ pt. Riparte il Cesena e destro tremendo di Kargbo dai 20 metri che abbatte Zagnoni, colpito al volto da un tiro fortissimo. Gioco fermo

28’ pt. Cesena ora un po’ in difficoltà. Errore di Shpendi in appoggio, Pucciarelli offre a Sylla, il cui cross è preso da Pisseri

25’ pt. Silvestri sbaglia in uscita, Pucciarelli ricicla, Sylla tocca per Di Paola, che spara in curva dai 18 metri per non farsi anticipare da Silvestri

24’ pt. Punizione per la Vis Pesaro a 40 metri dalla porta: Di Paola mette in area dove Sylla commette fallo

22’ pt. De Rose fa correre Shpendi, che in area viene spinto di spalla e di anca da Tonucci e cade. L’arbitro fischia fallo di mano a Shpendi che tocca la palla con il braccio una volta a terra. Resta qualche dubbi

19’ pt. Prestia si allaccia a Sylla: fallo nei pressi della bandierina per la Vis: Pieraccini di testa allontana la punizione di Valdifiori

16’ pt. Cesena a un passo dal 2-0 con un colpo di testa di Francesconi che Shpendi devia in scivolata: Polverino salva di istinto

15’ pt. Primo corner per il Cesena: l’arbitro fischia fallo in attacco

12’ pt. De Rose perde palla in uscita, quindi commette fallo in fascia su Di Paola. Punizione Vis. Di Paola taglia benissimo per Sylla, che manca l’impatto con la palla a pochi metri da Pisseri

9’ pt, CESENA IN VANTAGGIO: Adamo riceve da Saber e fa correre Kargbo. Ceccacci scivola e perde Kargbo: il sierraleonese entra in area e offre ad Adamo, che, in caduta, riesce a toccare con la punta nell’angolo lontano.

7‘ pt. Doppio dribbling di Donnarumma su Valdifiori, che lo stende: corner corto per il Cesena. Donnarumma va a pescare Pieraccini, che incorna tra le mani di Polverino

5’ pt. Grande azione di Donnarumma a sinistra e cross perfetto per Kargbo, che schiaccia fuori da 8 metri. Prima palla-gol del match.

3’ pt. Cesena che spinge soprattutto a destra sull’asse Saber-Adamo

1’ pt. Palla al centro battuta dal Cesena.