Calcio C, diretta Cesena-Juve Next Gen live

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, David; Saber, Shpendi; Corazza. In panchina 61 Siano, 46 Bagli, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 7 Donnarumma, 24 Pierozzi, 5 Varone, 6 Bumbu, 14 Berti, 77 Nannelli, 4 Chiarello, 10 Kargbo, 11 Ogunseye, 30 Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Damiani, Palumbo, Turicchia; Cerri, Guerra. In panchinA: 25 Scaglia, 45 Crespi, 3 Stramaccioni, 6 Maressa, 18 Ntenda, 19 Rouhi, 24 Citi, 31 Stivanello, 33 Perotti, 27 Valdesi, 28 Doratiotto, 36 Anghelè. Allenatore: Massimo Brambilla

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo.

Il Cesena torna in campo al Manuzzi per conservare il primo posto e provare l’allungo sulla Torres. All’Orogel Stadium (ore 16.15) c’è un match totalmente inedito contro la Juve Next Gen. In casa dei bianconeri di Romagna è out l’infortunato Ciofi. David dovrebbe sostituire Donnarumma, che va in panchina. Per il resto non ci saranno novità rispetto a Pescara. Tra i giovani della Juve, tutto dipende dall’eventuale disponibilità di Huijsen, Yildiz e Nonge, ieri a Monza con Allegri. Assente il play Hasa, ko contro l’Arezzo.