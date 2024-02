Calcio C, diretta Cesena-Fermana 1-0 live

Riscaldamento delle squadre in un Manuzzi deserto.

Entrano le squadre in campo, con Protti che dà il cinque a tutti i suoi giocatori

3’ pt. Malaccari a terra per un problema muscolare. Protti manda a scaldare Heinz

5’ pt. Malaccari non ce la fa. Al suo posto entra Heinz. Quest’ultimo va a fare il terzino, con Eleuteri che avanza in prima linea

6’ pt. Cesena a un passo dal vantaggio, Cross di Kargbo, uscita imprecisa di Furlanetto con palla che rimbalza su Spedalieri e finisce in angolo. Corner di David, incornata di Prestia e grande respinta di Furlanetto, con Shpendi che poi pasticcia e la palla esce sul fondo

14’ pt. Quando ha palla, la Fermana non si limita a difendere e ora guadagna un corner. Ne arriva un secondo dopo che Kargbo si è fatto soffiare palla al limite da Giandonato dopo uscita a vuoto di Pisseri. Calcia l’angolo Giandonato, Prestia allontana e subisce fallo

19’ pt. La Fermana sta occupando bene il campo e il Cesena per ora non ha il fuoco dei giorni migliori

20’ pt. Fallo di Heinz su Kargbo al limite: punizione per il Cesena ma Kargbo a terra dolorante alla caviglia destra. Si scalda Corazza.

23’ pt. Furlanetto blocca l’incornata di Prestia mentre Kargbo deve uscire. Entrerà Corazza. Manca il giallo ad Heinz per un intervento decisamente brutto

26’ pt. Dentro Corazza per Kargbo. Ora Corazza centravanti e Shpendi trequartista

38’ pt. Bella azione del Cesena e Spedalieri salva tutto intercettando l’assist di David per Shpendi. Sul prosieguo, altro cross di David e Saber sul secondo palo calcia debolmente su Furlanetto

40’ pt. Sinistro di Adamo da 25 metri e Furlanetto alza in corner. Respinto il cross di Adamo

43’ pt. Primo giallo del match per Fort, che aggancia Corazza a centrocampo

44’ pt. Heinz in area accompagna a terra Shpendi. Il Cesena chiede il rigore Vingo non la pensa così. Sul prosieguo Corazza devia fuori di testa un cross di Adamo

45’ pt. Cristian Shpendi si divora il vantaggio facendosi ipnotizzare da Furlanetto, che di tacco compie un miracolo: solo angolo per il Cesena. Tre minuti di recupero

46’ pt. Saber crolla a terra sulla trequarti toccandosi il volto mentre Corazza spara oltre la traversa. Nulla di grave per Vingo

48’ pt. Ammonito Paponi per proteste

49’ pt. Finisce qui un primo tempo complicato per il Cesena anche a causa dell’infortunio a Kargbo. Pesa l’errore di Shpendi allo scadere, con la parata di tacco di Furlanetto a negare il vantaggio ai bianconeri. Tensione all’imbocco del tunnel tra tutti i componenti delle due squadre

1’ st. Inizia il secondo tempo. Sostituzione per il Cesena. Fuori Saber. Entra Berti

1’ st. Presente il presidente del Cesena Fc John Aiello in tribuna.

5’ st. Shpendi recupera palla e prova la conclusione sotto misura respinto in angolo.

9’ Fallo di Varone su Misuraca nella tre quarti offensiva del Cesena. Varone, ammonito ed in diffida, sarà squalificato.

10’ st. Varone a rimorchio in area su bella azione di Berti ed assist di Shpendi. Battuta centrale e Furlanetto devia in angolo.

14’ st. Doppio cambio per la Fermana. Entrano Sorrentino e Gianelli ed escono Paponi e Scorza.

19’st Toscano protesta su un calcio di punizione fischiato in favore della Fermana. Ammonito.

20’ Cesena in costante pressione ma nn trova lo spiraglio per concludere efficacemente.

29’ st. Fallo su De Rose in ripartenza. Giandonato ammonito.

30’ Apertura di Sphendi su David che da sinistra non conclude perché anticipato da Heinz. Settino angolo per il Cesena.

32’ st Corner di Adamo incornata di Ogunseye e Furlanetto devia in angolo.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Scorza (14’ st Gianelli), Giandonato, Misuraca; Malaccari (5’ pt Heinz), Paponi (14’ st Sorrentino), Petrungaro. In panchina: 1 Borghetto, 12 Mancini, 15 Santi, 36 Carosso, 24 Gianelli, 16 Fontana, 19 Marcandella, 17 Condello, 9 Sorrentino, 10 Giovinco, 28 Niang, 70 Semprini, 90 Petrelli. Allenatore: Stefano Protti.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (23’ st Ogunseye), De Rose, David; Saber (1’ st. Berti), Kargbo (26’ pt Corazza); Shpendi. In panchina: 61 Siano, 34 Veliaj, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 4 Chiarello, 70 Francesconi, 7 Donnarumma, 14 Berti, 24 Pierozzi, 11 Ogunseye. Allenatore: Domenico Toscano.

Toscano sceglie Varone titolare a centrocampo e Francesconi in panchina.

Serata a porte chiuse per il Cesena (ore 20.45) con i bianconeri che non possono fallire l’appuntamento con i tre punti contro la Fermana. La capolista ha Donnarumma non al meglio e a sinistra potrebbe vedersi David. Sull’altro fronte, la Fermana ripropone l’undici che ha battuto la Recanatese.