Calcio C, diretta Cesena-Carrarese 2-1 live FINALE (Rivivi il live)

CESENA-CARRARESE 2-1 CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo (15’ st Pierozzi), Francesconi, De Rose, David (15’ st Donnarumma); Saber (22’ st Berti); Corazza, Kargbo (32’ st Ogunseye). In panchina: 34 Veliaj, 61 Siano, 13 Coccolo, 73 Pieraccini, 4 Chiarello, 6 Bumbu, 30 Giovannini, 9 Shpendi. Allenatore: Domenico Toscano. CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (31’ st Grassini), Schiavi (12’ st Palmieri), Della Latta, Cicconi; Belloni (25’ st Zuelli), Morosini (1’ st Simeri); Capello (31’ st Panico). In panchina: 12 Tampucci, 22 Mazzini, 6 Cerretelli, 23 Raimo, 26 Cartano, 20 Opoola. Allenatore: Alessandro Dal Canto. ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa. RETI: 14’ pt e 27’ st Kargbo, 38’ st Di Gennaro. ESPULSO: Saber al 48’ st (dalla panchina) AMMONITI: Illanes, Saber, Pisseri, Berti, De Rose, Simeri, Ciofi, Grassini. NOTE: Spettatori 8.579 (6.535 abbonati, 2.224 paganti) per un incasso di 58.525,07 euro. Angoli 1-3.

53’ st. Finisce qui: Cesena batte Carrarese 2-1. 51’ st. Palla spazzata dal Cesena e contropiede, De Rose porta palla fino a cadere a terra per fallo tattico di Grassini, ammonito. 51’ st. Ciofi ammonito per fallo su Simeri, punizione pericolosa per la Carrarese all’ultimo minuto. 50’ st. Simeri si butta platealmente in area, l’arbitro non abbocca evitandogli però il giallo per simulazione. 48’ st. Altre proteste di Saber, stavolta dalla panchina. L’arbitro lo ammonisce per la seconda volta mostrandogli il rosso. 46’ st. 6 minuti di recupero. 44’ st. Ammonito Simeri per fallo su Silvestri. Cesena in grande sofferenza in questo finale. 39’ st. De Rose ammonito, quinto giallo del match. 38’ st. GOL DELLA CARRARESE. Ogunseye si fa anticipare e parte un contropiede che porta Simeri a servire in area il solissimo Di Gennaro che segna a porta vuota.

37’ st. Pierozzi cerca e trova lo spazio per il destro dai 20 metri, palla a lato. 32’ st. Nel Cesena Kargbo lascia il campo a Ogunseye. 31’ st Nella Carrarese Panico per Capello e Grassini per Zanon. 31’ st. Fallo tattico di Berti, giallo per lui. 27’ st. RADDOPPIO DEL CESENA. Donnarumma su un contropiede ignora Berti e, dopo una serie di finte, apre a destra per Kargbo che fa partire un destro che, complice anche la deviazione di Imperiale, si insacca in rete. 25’ st. Zuelli per Belloni nella Carrarese. 24’ st. Pisseri perde tempo prima di una rimessa dal fondo, l’arbitro (che già lo aveva avvisato un paio di volte) lo ammonisce. 22’ st. Finisce la partita di Saber, al suo posto Berti. 19’ st. Fallo su Francesconi, Saber protesta troppo con l’arbitro e viene ammonito. 15’ st. Nel Cesena fuori Adamo e David, dentro Pierozzi e Donnarumma. 12’ st. Palmieri per Schiavi nella Carrarese. 11’ st. Carrarese pericolosa con due tiri dai 16 metri murati, sul contropiede Kargbo fugge verso la porta ospite, rientra sul destro e viene messo giù al limite dell’area. Per l’arbitro tutto regolare. Si torna dall’altra parte, palla a rimorchio per Capello che da buona posizione mette fuori di poco.

9’ st. Punizione dalla sinistra che attraversa l’area, Capello al volo la ributta dentro creando solo un brivido alla retroguardia di un Cesena che però sta soffrendo la Carrarese in questo avvio di ripresa. 7’ st. GOL ANNULLATO ALLA CARRARESE. Corner dalla sinistra, stacco di Della Latta e palla che si insacca, ma l’arbitro ferma tutto per fallo in attacco ai danni di Ciofi. 5’ st. Splendido spunto di De Rose, che porta palla per poi servire Kargbo in profondità. Bravo Bleve a uscire col tempismo giusto e anticipare così l’attaccante bianconero. 1’ st. Inizia la ripresa, nella Carrarese Simeri per Morosini. 46’ pt. Finisce qui un primo tempo bellissimo. Con il Cesena che avrebbe dovuto chiuderlo con un vantaggio più marcato. Saber, con Kargbo il migliore, si è divorato due palle-gol gigantesche. 45’ pt. Kargbo al tiro su suggerimento di Saber: respinge Illanes a corpo morto, poi Saber non trova lo specchio. Un minuto di recupero 41’ pt. Da non crederci: Saber se n’è mangiato un altro clamoroso dopo un’azione fantastica di Kargbo. Inaccettabile non prendere la porta da 8 metri. Da segnalare che Toscano in fase di non possesso ha ora invertito le posizioni di Saber (a destra) e Corazza (in punta) 39’ pt. La pressione del Cesena, perfetta fino alla mezz’ora, ora non sta più funzionando, anche perché i due braccetti della Carrarese accompagnano sempre l’azione e Corazza non riesce più seguire il suo, Imperiale 38’ pt. Belloni a un passo dal pareggio: calcia Zanon dal vertice destro, palla diretta in fallo laterale che Belloni devia con il sinistro a fil di palo con Pisseri ormai battuto. La Carrarese sta premendo in questo finale di tempo 35’ pt. Brutto fallo di David, ma niente giallo 30’ pt. Grande ripartenza del Cesena, con Kargbo che cerca di chiudere un triangolo impossibile con Corazza, pescato in fuorigioco

29’ pt. Saber si divora il 2-0. Clamoroso errore dell’italo tunisino dopo un fantastico triangolo con Kargo. Saber entra in area e appoggia a Bleve un rigore in movimento 28’ pt. Primo giallo della serata. Illanes ferma Kargbo e viene ammonito 23’ pt. Grande azione del Cesena, con Adamo che mette una palla al centro deliziosa ma a metà strada tra Corazza (in inusuale ritardo) e Kargbo e sfuma così la possibilità del raddoppio 18’ pt. Francesconi a un passo dal 2-0: grande giocata del baby bianconero e destro violento dal limite, con Bleve che vola a toglierlo da sotto la traversa 17’ pt. La replica della Carrarese: lancio lungo per Belloni, che salta Silvestri e crossa per la testa di Capello. Girata fuori di poco 14’ pt. KARGBO 1-0 CESENA: Cesena in vantaggio. Adamo verticalizza per Saber, che brucia Imperiale e disegna un assist perfetto, che Kargbo appoggia in rete. Mosse azzeccate, quelle di Toscano. 9’ pt. Tiro cross di Saber messo in angolo. E’ il primo del match. Batte David, la difesa respinge 7’ pt. Sono arrivati i 73 tifosi della Carrarese mentre Pisseri esce sui piedi di Zanon su lancio di Belloni 6’ pt. Replica immediata del Cesena. Adamo al cross da destra, sparo al volo di Kargbo, che la colpisce di malleolo e la spara lontana dai pali

5’ pt. Occasione Carrarese. Nasce da un errore di De Rose a centrocampo: contropiede guidato da Capello, che allarga per Cicconi, sul cui cross Capello tocca di testa e Belloni sul secondo palo non arriva alla deviazione 3’ pt. Grande intensità in campo in questo avvio, con i tre attaccanti del Cesena che sono molto fluidi 1’ pt. Si parte. Saber tocca il primo pallone Il Cesena attaccherà verso la Curva Mare. Dallo spogliatoio arriva una novità. Piacentini ko nel riscaldamento: gioca Ciofi.

Riscaldamento concluso e lettura delle formazioni in corso. A breve le squadre scenderanno in campo. E’ il momento dell’inno: “Romagna capitale”.