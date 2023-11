Calcio C, dal Cesena di Coppa solo buone risposte

Vincere aiuta a vincere è il classico slogan che puntualmente viene scongelato in autunno, quando il calendario si ingolfa e serve trovare stimoli nuovi per affrontare le partite di Coppa Italia, un intralcio tra i ritmi vertiginosi del campionato che il Cesena ha meritatamente superato mercoledì sera regalandosi il passaggio del turno. Gli ottavi di finale, in gara secca contro il Rimini (al Manuzzi martedì 28 o mercoledì 29), andranno a chiudere un novembre di straordinari ma anche di piena emergenza. La coperta è corta in due reparti ma, nonostante ciò, anche da una serata che non metteva in palio punti Toscano ha avuto buone risposte.

Tante alternative

La Vis ha spesso sparato a salve, ma ha tirato tre volte in porta (sempre da fuori area) e Siano, alla prima da titolare, ha sempre risposto presente parando su Rossetti e due volte su Marcandella. Nulla di trascendentale, ci mancherebbe, ma anche l’ex portiere dell’Imolese è pronto e alle spalle di Pisseri c’è una certezza. Dopo dieci mesi tondi è tornato in campo Coccolo, che non giocava una gara ufficiale da Cesena-Rimini dell’8 gennaio. In estate la valigia era pronta, ma evidentemente non lo era ancora il ginocchio, che ha avuto bisogno di un paio di mesi in più. Il primo crash test è stato superato: nel primo tempo la Vis è stata collaborativa, perché Banchieri ha giocato senza un vero centravanti, ma quando è entrato il fastidioso Sylla non ci sono stati problemi e Coccolo ha blindato l’area. Anche l’ex juventino può entrare nelle rotazioni fino a gennaio. Capitolo giovani: il deb Pitti ha un fisico notevole per essere un 2005 e ha avuto il merito di non complicarsi mai la vita, con grande umiltà. Il baby più atteso era Giovannini, il protagonista estivo dell’ottima campagna nella Coppa Italia “vera”: i lampi ammirati con Entella e Bologna non si sono rivisti, anche perché il baby si è spento presto, ma su personalità e tocco di palla non si discute e nella prossima settimana ci sarà bisogno anche di lui. Detto che in un mese (dal debutto di Arezzo in poi) David è diventato un altro giocatore, una menzione speciale la merita Nannelli, uscito dai radar dopo la mancata cessione estiva, ma ammirevole come atteggiamento e anche come fatturato dentro al match. Considerando che in panchina può andare un esercito di giocatori, qualche convocazione la meriterebbe.

Emergenza

Venendo alle note meno liete, mercoledì al termine della partita contro la Vis, il vice allenatore Napoli ne ha approfittato per diramare una specie di bollettino medico. Verso il secondo round contro i marchigiani, che conta decisamente più del primo, il Cesena rischia di essere contato in difesa. Ciofi, che aveva stretto i denti a Gubbio, dovrebbe dare forfait per colpa di un’infiammazione. Anche Pieraccini, che gli era subentrato molto bene al Barbetti, non è al meglio e per questo non è stato rischiato in Coppa Italia. Oltre a Coccolo, mercoledì si è ben disimpegnato Piacentini, che sarebbe dovuto scendere in campo contro la Carrarese prima di fermarsi per un risentimento muscolare durante il riscaldamento. Il collaudo è stato superato e l’ex Modena si candida per un posto da titolare a distanza di più di due mesi (Olbia) dall’ultima volta. Sulle fasce e sulla trequarti Toscano ha invece l’imbarazzo della scelta, mentre l’altro giocatore in dubbio nel settore nevralgico è Varone, ma qui ci sono comunque Francesconi e De Rose, oltre a Bumbu (che nella ripresa non è affatto dispiaciuto da mediano) e Saber. Senza il capocannoniere Corazza, domenica ci saranno Kargbo e Shpendi, più Ogunseye. Poi la coperta si accorcerà sensibilmente per le gare con Entella e Lucchese, ma prima di pensarci c’è ancora aria di Vis. O magari di bis.