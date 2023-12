Calcio C, Cristian Shpendi: “Cesena, non sono più forte, sono solo più consapevole”

Cristian Shpendi, dica la verità: è stato più difficile segnare 10 gol in 14 partite o stare lontano per la prima volta da suo fratello per cinque mesi?

«La seconda (sorride, ndr), perché non mi era mai capitato. Io e Stiven ci sentiamo tutte le sere, ma non è la stessa cosa. Devo dire che mi manca, però fa parte del gioco. Lui sta assaggiando la Serie A, l’impatto non è stato semplice e sta provando ad abituarsi, ma ci sono difensori fortissimi. Diciamo che in Serie C è più facile segnare...».

Cosa le racconta Stiven di questa sua esperienza tra i “grandi”?

«Per ora è rimasto colpito dalla fisicità ma soprattutto dall’intelligenza dei difensori, che a volte non vanno neppure in contrasto perché ti leggono nel pensiero e sanno già come fermarti senza aver bisogno di affrontarti fisicamente. Ad esempio, mi ha detto che Buongiorno del Torino è stato semplicemente insuperabile».

Confrontando il vostro fatturato dopo 18 giornate, aveva ragione Stiven quando sosteneva che lei fosse più forte?

«No, lui gioca in Serie A e quindi è più bravo di me (sorride di nuovo, ndr). Scherzi a parte, quest’estate mi ero dato un obiettivo: andare in doppia cifra. Ho cominciato la stagione con la speranza di segnare almeno 10 gol ed esserci riuscito prima di Natale e addirittura prima della fine del girone d’andata è un motivo di grande orgoglio e vale tanto. Non pensavo di arrivare a 10 reti così presto».

