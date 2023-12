Calcio C, come il Cesena nessuno in Italia: nel 2023 viaggia a 2,35 punti a partita

Continuità è la parola più adatta per fotografare il 2023 del Cesena, che sul campo si è chiuso definitivamente sabato con il blitz di Perugia. D’accordo, nel bel mezzo dell’anno solare il Cavalluccio ha mancato per ben due volte l’obiettivo principale nel corso della scorsa stagione (leggasi promozione in Serie B), ma sommando i punti conquistati nel girone di ritorno dello scorso campionato e quelli messi a referto nel girone d’andata di questa stagione, gli uomini di Domenico Toscano hanno stabilito un record: nessuno, nel 2023, ha marciato forte quanto il Cesena.

Primi per distacco

Considerando solo le partite di campionato ed escludendo di conseguenza i play-off, la Romagna bianconera ha chiuso l’anno solare con 87 punti: 41 sono stati conquistati nelle 18 giornate del girone di ritorno di un anno fa (la prima di ritorno contro la Carrarese si disputò il 23 dicembre 2022), mentre gli altri 46 sono il fatturato del girone d’andata del campionato in corso, che sono valsi al Cavalluccio anche il titolo di campione d’inverno 2023-2024. La serie era cominciata l’8 gennaio 2023, con il successo contro il Rimini, ed è terminata sabato con lo 0-3 di Perugia: in totale ci sono 26 vittorie (12+14), 9 pareggi (5+4) e 2 sconfitte (1+1). I due ko (contro Reggiana nella scorsa stagione e Olbia nell’attuale campionato) costituiscono un record assoluto da condividere con il Padova, l’altra squadra che tra i professionisti ha perso solo due gare in campionato (play-off esclusi) nel corso del 2023.

Restando in Serie C, nell’anno solare ormai agli sgoccioli il Cesena ha fatto letteralmente il vuoto. Con 87 punti i bianconeri comandano davanti al Padova (75) e al Mantova (68), mentre la top 5 è completata dalla Virtus Entella (67) e dal sorprendente Picerno (66). Poi seguono il tandem composto da Torres e Crotone (64) e infine un terzetto formato da Triestina, Virtus Verona e Carrarese, che hanno ottenuto 63 punti in dodici mesi.

Che differenza reti

Il Cesena, che tra queste dieci super-potenze di Serie C è stata nettamente la più continua e la più regolare, ha stracciato tutti anche per quanto riguarda la differenza reti: +58, un altro dato clamoroso che ha asfaltato la concorrenza, “doppiando” tutti: Padova +29, Entella +24, Picerno e Triestina +21. Questo perché, nel 2023 e in due mezzi campionati, il Cavalluccio ha sempre segnato tantissimo e incassato davvero poco: 81 i gol realizzati (37 nelle ultime 18 gare della passata stagione e 44 nel girone di andata del campionato in corso) e appena 23 le reti al passivo (10 nella parte finale del 2022-2023, 13 in quella iniziale del 2023-2024).

Miglior media punti d’Italia

Per chiudere il 2023 del calcio professionistico italiano manca ancora una giornata in Serie A, in programma tra domani e sabato. Proprio domani sera si gioca Genoa-Inter, una gara che, in caso di vittoria, può consentire ai nerazzurri di chiudere l’anno solare a 89 punti. Con un successo a Marassi, infatti, la capolista del massimo campionato italiano supererebbe il bottino complessivo conquistato dal Cesena, però non andrebbe a “strappare” il primo posto ai bianconeri per media-punti. Nessuno, in Italia, ha infatti viaggiato ad una media di 2,35 punti a partita nel 2023. L’Inter, che attualmente ha una media di 2,20 punti a partita, non può arrivarci neppure con un successo in casa del Genoa. Con i tre punti la media salirebbe a 2,22, comunque lontana dal 2,35 del Cesena, e questo in quanto la partita di domani sarà la numero 40 dell’anno solare in A (in Serie C se ne sono disputate 37) a causa del Mondiale giocato in Qatar tra novembre e dicembre del 2022 e della conseguente lunga sosta anticipata.

Alle spalle dei nerazzurri, sempre restando in Serie A, al momento ci sono la Juventus (81 punti, senza considerare la penalizzazione della scorsa stagione), il Napoli (76) e il Milan (70), mentre tra le squadre attualmente in B comanda il Catanzaro (72 punti, grazie soprattutto all’exploit della scorsa stagione in C) davanti al Parma (68), che ha però chiuso l’anno al primo posto in classifica.