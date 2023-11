A fine gara Luca Coccolo festeggia la vittoria del Cesena in Coppa Italia e una gara per intero: “L’ultima l’ho giocata quasi 10 mesi fa, ho stretto i denti e sono riuscito a finirla tutta. Questa è una vittoria importante, perché noi teniamo sempre a vincere. Mi sento sempre meglio e ora l’obiettivo è dare il mio contributo anche in campionato”.