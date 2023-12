Calcio C, Cesena, un attacco super e il peso di Shpendi

Tre reparti su quattro con gerarchie ben definite, dove Toscano ha trovato l’assetto ideale che ormai non tocca più (al netto di infortuni o squalifiche), ma anche l’arte di potersi sbizzarrire davanti, dove la profondità e soprattutto la varietà della rosa permettono al tecnico del Cesena di modificare spesso la scelta degli interpreti dalla trequarti in su. Se in difesa, a centrocampo e sulle fasce ci sono sette titolari (con Pieraccini che ora ha preso il posto dell’infortunato Ciofi), oltre a Pisseri, davanti il tecnico calabrese ha spesso mischiato le carte. Sabato a Recanati, ad esempio, Toscano ha schierato insieme dal primo minuto Berti, Kargbo e Shpendi ed è stata la prima volta. Quello ammirato allo stadio Tubaldi è il decimo “tridente” diverso all’interno delle 16 giornate senza sconfitte di questo girone di andata.

Il peso di Cristian

Nelle ultime dieci giornate, da Cesena-Sestri Levante a Recanatese-Cesena, l’allenatore bianconero non ha mai proposto lo stesso terzetto offensivo per due gare consecutive, ma ha sempre cambiato almeno un trequartista/attaccante, anche per colpa di diverse assenze che hanno colpito soprattutto il reparto offensivo. Prima della sfida contro il Sestri, invece, Toscano si era affidato agli stessi tre giocatori per quattro gare consecutive, che avevano portato altrettante vittorie contro Fermana, Spal, Rimini ed Arezzo: il tridente di partenza era quello con Berti e Shpendi alle spalle di Corazza. È questo l’assetto offensivo più utilizzato dalla palla al centro, mentre a due partite ci sono i terzetti Saber-Corazza-Ogunseye, Kargbo-Bumbu-Corazza e Saber-Kargbo-Shpendi. Ecco, appunto: Cristian Shpendi. Il primo dato che balza all’occhio riguarda il gemello ed è piuttosto significativo. Da quando il Cesena è imbattuto (16 giornate), con Cristian titolare i bianconeri hanno sempre vinto, superando nell’ordine Fermana, Spal, Rimini, Arezzo, Vis Pesaro, Lucchese, Pescara, Juventus Next Gen e Recanatese: 9 partite con il gemello nell’undici di partenza e nove vittorie. Non solo: nelle tre gare non vinte, Shpendi era assente due volte, contro lo stesso Sestri Levante e il Pineto, in quanto impegnato con l’Under 21 dell’Albania. Morale: nelle 16 gare “positive” solo una volta il Cesena non ha vinto con Shpendi in campo, curiosamente in occasione della partita che fa meno giurisprudenza di tutte (Gubbio), con l’espulsione di Corazza al 2’ a condizionare pesantemente il film della partita.

Gli altri assetti

Naturalmente il Cavalluccio sa vincere anche senza il gemello dal primo minuto: ci è riuscito contro Pontedera, Ancona, Carrarese e Virtus Entella, nell’unica gara in cui Toscano ha cominciato con una sola punta (Ogunseye) e due trequartisti puri come Saber e Chiarello, non avendo a disposizione altri centravanti di ruolo. Al contrario, con l’assetto più operaio e soprattutto più fisico di tutti (Bumbu trequartista), il Cavalluccio non ha mai vinto (Sestri Levante e Gubbio, volendo ci sarebbe anche Olbia), pur avendo trovato proprio con il franco-congolese (e il sublime assist di Kargbo) il blitz ad Arezzo nel mese di ottobre. Lo stesso discorso fatto per Shpendi, ma in scala leggermente ridotta, vale anche per Saber: l’ex Padova è stato schierato titolare 8 volte e la Romagna bianconera ha conquistato 24 punti contro Pontedera, Ancona, Carrarese, Vis Pesaro, Virtus Entella, Lucchese, Pescara e Juventus Next Gen. Lo schieramento molto “tecnico” di Recanati ha aperto come una scatoletta la difesa marchigiana. Ora la palla passa a Toscano: scardinare la Torres sarà più difficile, ma le soluzioni non mancano.