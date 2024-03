Calcio C, Cesena travolgente e Toscano si inchina davanti ai tifosi: “Questo stadio mi è entrato dentro” VIDEO

Un Cesena ancora una volta travolgente ha dato spettacolo contro l’Entella: un 4-0 che non ammette repliche in favore della capolista, con ovazione finale del Manuzzi per Mimmo Toscano, che a fine gara ha salutato i tifosi con un inchino.

Raggiante il tecnico in sala stampa, nonostante la voce provata dall’influenza: “Quando dico che posso contare su tutti è questo. Silvestri aveva la febbre, altri non erano al meglio, ma la squadra è sempre sul pezzo e sta crescendo ancora mentalmente. Non avevamo iniziato benissimo nei primi 10 minuti, poi abbiamo ritrovato la compattezza l’equilibrio e le nostre giocate, è diventata dura per l’Entella reggere l’urto”.

Kargbo e De Rose saltano la Carrarese

Capitolo ammonizioni: “Mi fa arrabbiare quella di Kargbo (insieme a De Rose salterà la Carrarese, ndr), mentre De Rose era da un po’ che se la portava dietro. Però conta che dal punto di vista mentale questa squadra ha fatto il salto di qualità più lungo. C’eravamo io, Pisseri e Silvestri con la febbre, ma siamo andati oltre ogni problema”.

L’inchino ai tifosi

“Il mio inchino? Era un grazie per uno stadio che ci è entrato dentro. Questi cori mi danno ancora più responsabilità. Abbiamo una curva straordinaria che ringrazierò tutta la vita per quello che ci sta dando”.