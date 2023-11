Calcio C, Cesena: Toscano non chiama nessuna punta dalla Primavera

Ultime prove, nel quartier generale di Villa Silvia, per il Cesena e per Toscano in vista della sfida di domani sera contro la Virtus Entella (che sarà trasmessa in diretta anche da Teleromagna sul canale 14). Questa mattina è in programma la rifinitura, poi il tecnico calabrese comunicherà i convocati che dopo pranzo saliranno sul pullman alla volta di Chiavari. Nell’elenco non ci sarà quasi certamente Andrea Ciofi, che continua ad avvertire dolore a causa di una fastidiosa infiammazione, oltre allo squalificato Corazza e ai nazionali Shpendi e Kargbo. Quest’ultimo sarà il primo a scendere in campo nell’ultima finestra Fifa del 2023: lo farà questa sera a Casablanca, dove la sua Sierra Leone sfiderà l’Etiopia per la gara inaugurale delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Venerdì toccherà a Shpendi, impegnato alle ore 19.30 in Romania con la sua Albania Under 21, poi domenica nuovamente Kargbo (in Liberia contro l’Egitto) e infine, martedì prossimo, ultimo round per il gemello contro il Montenegro. Pur non avendo a disposizione tre attaccanti su quattro, Toscano ha scelto di non aggregare nessuna punta della Primavera, mentre per allungare la coperta in difesa ci sarà anche Valentini, che mercoledì scorso ha debuttato in Coppa contro la Vis Pesaro.