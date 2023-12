Calcio C, Cesena-Torres, sono 12mila i tifosi già prenotati

Tutto pronto per il big-match del girone B della Serie C. In vista di Cesena-Torres sono già 12.004 gli spettatori prenotati per la gara in programma domenica 17 dicembre all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con inizio alle ore 14. Sono infatti 5469 i tagliandi acquistati (di cui 555 in Curva Ferrovia) che vanno ad aggiungersi ai 6535 abbonati.

La prevendita proseguirà on line sul sito vivaticket.com, presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena (Domenica 9-12.30). Si è invece conclusa la prevendita per il settore ospiti: saranno 555 i tifosi della Torres ad occupare la Curva Ferrovia.

I biglietti restano disponibili con quattro tipologie di prezzo: oltre all’intero, sono previste la categoria ‘’ridotto’’ che si applica a donne, over 65, invalidi oltre il 50% e militari, inoltre è prevista anche la categoria “Under 18” e “Under 14”.