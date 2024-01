Calcio C, Cesena-Torres rispolvera il ricordo dei duelli del passato

Cinque anni fa, di questi tempi, il Cesena aveva appena battuto il Matelica e aveva salutato tutti, mettendo il turbo e salendo a +10 sulla squadra marchigiana seconda della classe. Nella storia del Cavalluccio si tratta dell’ultimo duello all’ultimo sangue con in palio il primo posto e di conseguenza la promozione diretta, uno scenario che si sta riproponendo oggi, al piano superiore, con il Matelica “sostituito” da un altro avversario non certo pronosticabile alla vigilia come la sorprendente Torres di Alfonso Greco, che continua a tenere il passo della capolista. Questi duelli non sono certo una novità negli 84 anni del club bianconero.

Dai derby al Livorno

I primi risalgono addirittura agli Anni Quaranta e Cinquanta, un altro mondo e naturalmente un altro calcio. Nel campionato di Serie C 1947-1948 la sfidante del Cesena era il Rimini, che vinse 4-1 all’andata e perse 2-0 al ritorno, una sconfitta che però non intaccò il primo posto dei biancorossi, promossi a fine stagione per un misero punto (47 a 46). Si tratta dell’unica volata persa dal Cesena, che poi si vendicò nove anni dopo vincendo sempre per un punto (e curiosamente con gli stessi punti) il campionato di Promozione Emilia. In mezzo, il Cesena vinse anche il campionato di Promozione Emilia 1952-1953 dopo un bel duello con l’Alfonsine, secondo a quota 39 contro i 44 punti del Cavalluccio.

Risalendo la corrente e passando al professionismo, il primo “vero” caso di duello per il primo posto risale alla stagione di grazia 1997-1998, con il Cesena fresco di retrocessione in C1. La nuova rivale si chiamava Livorno, capace di vincere le prime 9 giornate di campionato e di conseguenza di presentarsi allo scontro diretto del Manuzzi a punteggio pieno, dall’alto di 27 punti, contro i 20 del Cesena di Corrado Benedetti. In quel duello fu proprio la super sfida di andata a cambiare l’inerzia della stagione: il 9 novembre 1997 il Cavalluccio annientò il Livorno con un secco 4-0 e cominciò una rimonta che poi si concluse con il sorpasso e la promozione in B con 5 punti di vantaggio conquistati sul campo (il Livorno chiuse al terzo posto a causa del -4 inflitto dal giudice sportivo per un tentativo di illecito).

Gli ultimi duelli

Negli anni Duemila sono due i duelli per il primo posto che hanno visto protagonista il Cesena tra Serie C e Serie D. Si comincia dal campionato di Prima Divisione, stagione 2008-2009. Anche in questo caso il Cavalluccio è reduce da una bruciante retrocessione e stavolta non parte con il favore del pronostico. Una rosa completamente rivoluzionata e affidata a Pierpaolo Bisoli comincia a ingranare molto tardi, mentre all’orizzonte si staglia il ruvido e fastidioso profilo della Pro Patria, sommersa da problemi societari, ma sorprendentemente in grado di lottare per la B. Nello scontro diretto dell’andata, quando il Cesena è ancora molto in ritardo, i lombardi vincono abbastanza facilmente in casa (3-1), mentre al ritorno finisce tra le polemiche, con un gol regolarissimo annullato a Simone Motta e uno 0-0 che permette alla Pro di mantenere il vantaggio nello scontro diretto. La volata finale è drammatica: il Cesena cade a Monza prima di Pasqua, poi travolge il Venezia, ma l’1-1 contro il Lumezzane alla quartultima sembra far calare il sipario. Ma i “cugini” del Ravenna battono la Pro a Busto e lasciano strada ai bianconeri, che vincono a Ferrara e poi battono la Cremonese. Proprio alla penultima giornata arriva l’altro regalo: il gol dell’1-1 realizzato al 90’ da Cammarata in Pro Patria-Sambenedettese consegna il match-point al Cesena, che però deve battere il Verona all’ultima per sentirsi tranquillo e festeggiare. Al Bentegodi finirà 0-0, stesso risultato di Padova-Pro Patria, determinante per consegnare la B alla squadra di Bisoli. L

L’ultimo duello riguarda la Serie D e il Matelica, spazzato via a gennaio, ma poi abile a non mollare e a rientrare nell’ultimo mese di campionato, quando il Cesena di Angelini si bloccò improvvisamente contro Savignanese, Pineto, Campobasso e Montegiorgio, conquistando appena 3 punti in 4 giornate. La svolta? Il secondo tempo di Vasto, con i due rigori di Alessandro che ribaltarono di nuovo la classifica. Ora il duello si rinnova contro la Torres e la sensazione è che sarà una sfida lunga, estenuante e senza esclusione di colpi. Il Cesena può pensare positivo: solo una volta è stato “bruciato” in volata. Sono passati 76 anni.