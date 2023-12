Calcio C, Cesena-Torres: già venduti 2.241 biglietti

Seconda seduta settimanale a Villa Silvia per il Cesena, che ieri mattina si è ritrovato al Rognoni agli ordini di Toscano e del suo staff. Gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal campo non sono cambiati di una virgola: Pieraccini continua ad avvertire dolore sopra alla caviglia e anche ieri si è allenato a parte. Oggi è previsto un giorno di riposo, ma, dalla seduta di domani, la speranza è quella di poter accelerare il recupero del difensore classe 2004, altrimenti contro la Torres toccherà a Piacentini. Ieri, nel frattempo, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Adamo, che tornerà a disposizione sabato 23 a Perugia. Intanto sono già stati venduti 2.241 biglietti di cui 227 nel settore ospiti.