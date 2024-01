Calcio C: Cesena, tanti record da battere con una sola vera priorità: la Serie B

Meglio detenere un record del mondo oppure conquistare una medaglia d’oro? Nell’anno olimpico di Parigi 2024, il Cesena di Domenico Toscano vuole salire sul gradino più alto del podio, perché i record inanellati nel 2023 (che possono anche essere battuti) danno lustro alla squadra ma rischiano di restare numeri per le statistiche se non conducono al metallo più prezioso che si chiama serie B.

Anno record da dimenticare

Il Cavalluccio ha concluso il 2023 con il titolo solitario di campione d’inverno, come mai gli era riuscito nella sua storia tra i professionisti. Come non hanno precedenti gli 87 punti totalizzati in campionato (play-off esclusi) in un anno solare. Superiori anche agli 81 della Reggiana nel 2022 che le erano serviti per prendere la rincorsa verso la vittoria finale dell’anno successivo. Il Cesena, prima di William Viali e poi di Toscano, si era fermato a 66 che, comunque, era diventato il nuovo record bianconero, migliorando i 64 punti di Pierpaolo Bisoli nel 2009, a cavallo della doppia promozione dalla Serie C alla Serie A.

Gli 87 punti del 2023 non solo hanno stracciato i precedenti primati solari in casa cesenate, ma costituiscono per l’anno appena concluso il top a livello professionistico italiano al pari dell’Inter. Il Cesena vanta però una migliore media punti annuale (2,35 a gara) rispetto all’attuale capolista della serie A (2,18) avendo disputato tre partite in meno (37 a 40). Nonostante questi numeri straordinari il 2023 rimarrà negli annali come l’anno dell’infausta sconfitta casalinga contro il Lecco nei play-off che ha bruscamente interrotto una corsa lanciata a pochi passi dal traguardo.

Un record da battere

L’inattesa, quanto fuori da ogni logica, eliminazione per mano dei lombardi blucelesti aveva vanificato tutti i primati stabiliti durante il campionato dalla squadra di Toscano, che in questa stagione ha la possibilità di ritoccarli ulteriormente. I 79 punti finali del 2022-23 rappresentano un record per il Cavalluccio tra i professionisti, che il 28 aprile potrebbe essere facilmente battuto se De Rose e compagni manterranno la stessa media dell’andata. In proiezione salirebbero infatti a 92 e sarebbe demolito anche il primato assoluto di 83 punti del Cesena di Giuseppe Angelini in serie D (2018-19). Con lo stesso ritmo realizzativo (già 44 reti a metà campionato) sarebbe migliorato anche il bottino di reti complessive fissato dal Toscano atto I (66) a livello professionistico e da Angelini in assoluto (70). Nel mirino c’è altresì il numero di marcatori stagionali, fin qui 15. Hanno tutto il girone di ritorno a disposizione per segnare il primo gol in campionato lo sfortunatissimo Prestia, De Rose e Francesconi, tra gli attuali titolari, e se si aggiungerà qualche altro elemento della rosa si arriverà a 19 contro i 18 record nella passata stagione regolare (19 con Mercadante nei play-off). Anche i 12 successi esterni dell’ultimo campionato (mai così tanti nella storia dei romagnoli) possono essere superati, considerato che ad oggi sono già 7. Il record più importante da battere, l’unico che veramente conta, rimane però quello di interrompere la striscia (mai così lunga dal 1968 ad oggi) di sei campionati lontano dalla serie B.

Anni olimpici

Il Cesena ha vinto il campionato già in altri due anni olimpici: nel 1960 (giochi a Roma) con la promozione in C e soprattutto nel 1968 (Città del Messico) con il ritorno tra i cadetti. Anche nel 2004 (Atene) i bianconeri salirono in B, ma solo dopo la battaglia di Lumezzane nei play-off, un supplemento di sofferenza che quest’anno ci si vorrebbe risparmiare.