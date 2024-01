Calcio C, Cesena: Spal su Ogunseye, può arrivare Valente

Il Cesena ha iniziato la marcia di avvicinamento alla gara con il Pontedera nella quale saranno assenti Ciofi (che conta di tornare in gruppo a inizio febbraio) e Saber (squalificato, così come il capitano dei toscani Espeche).

Per quanto riguarda il mercato, il Cesena ha deciso che in entrata farà al massimo un solo movimento: Nicola Valente del Palermo, con il cui entourage c’è già un’intesa di massima, che può giocare sia come trequartista che come esterno di centrocampo. Ma perché entri Valente dovrà uscire uno tra Ogunseye (la Spal ha fatto una proposta) o Pierozzi.