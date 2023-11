Calcio C, Cesena: Shpendi ha ripreso a pieno regime

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena alla sfida di domenica (ore 18.30) a Gubbio. Ieri i bianconeri si sono allenati al pomeriggio nel quartier generale di Villa Silvia, dove si proseguirà anche oggi e domani prima della rifinitura di sabato. Pur non avendo riportato lesioni al flessore della gamba destra, in seguito agli esami strumentali di martedì, Ivan Varone si è allenato a parte e resta in dubbio per la gara del Barbetti: da valutare gli eventuali miglioramenti durante la settimana, ma Toscano difficilmente si prenderà rischi, come fatto con gli altri compagni acciaccati nelle scorse settimane. A questo proposito, nessun problema per Piacentini, mentre Shpendi ha ripreso a lavorare regolarmente in gruppo.

Da oggi, intanto, riparte la prevendita per i due settori ospiti riservati ai tifosi del Cesena a Gubbio. Per acquistare i biglietti, disponibili su vivaticket o al Coordinamento, c’è tempo fino alle 19 di sabato.