Calcio C, Cesena pronto per il Sestri Levante. Toscano: “Dobbiamo essere un martello”

Una sfida da non sottovalutare quella di domani sera (ore 20.45) a Vercelli per la capolista Cesena, che fa visita a un Sestri Levante che nelle giornate di grazia sa rendersi pericoloso. “L’identità del Sestri Levante non cambia mai, così come non deve cambiare il nostro atteggiamento - ha detto Domenico Toscano in conferenza stampa - e dobbiamo avere ben chiare le situazioni in cui far male e sapere quali sono le loro qualità da evitare. Mi aspetto una partita come quella dell’andata, il Sestri Levante ha un gioco molto dinamico con giocatori imprevedibili, noi dobbiamo continuare come stiamo facendo, lavorando con grande scrupolosità”.

Toscano insiste molto sulla mentalità: “Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare qualsiasi partita, sono ancora tanti i punti da conquistare con tanti incontri ravvicinati. Dobbiamo continuare ad essere un martello”. Tutti a disposizione per la trasferta in Piemonte: sono 25 i convocati dal tecnico bianconero, con tutti gli acciaccati di martedì scorso (Kargbo, Silvestri, De Rose, Shpendi) annunciati in progresso.