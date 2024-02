Calcio C, Cesena, Pisseri ha gli stessi numeri di Sommer

Domenica ad Ancona, l’imperturbabile e sempre pacioso Matteo Pisseri ha ricoperto due ruoli in uno: portiere e vigile urbano. Nel primo tempo ha parato l’unico tiro in porta dei dorici (Saco), mentre nella ripresa, quando il Cesena attaccava sotto la curva Nord, è stato determinante anche per i mille tifosi assiepati alle sue spalle. Dal suo modo di gesticolare e di dirigere il traffico nella nebbia, infatti, chi era in curva ospiti ha potuto intuire ciò che stava accadendo nell’altra area, avvolta da una fittissima nebbia. Al netto di Ancona, Pisseri è il prototipo di portiere che avrebbe fatto molto comodo al Cesena anche un anno fa. Esperto, intelligente, mai sopra le righe e soprattutto affidabile, dopo aver guidato il Cavalluccio al secondo turno di Coppa Italia Frecciarossa contro il Bologna (grazie ai rigori parati nel turno preliminare con la Virtus Entella), il portiere di Parma, fortemente voluto in estate da Fabio Artico, ha progressivamente guadagnato anche la fiducia del popolo bianconero, che lo aveva annusato con sospetto al suo arrivo. Negli ultimi tre mesi, Pisseri ci ha messo del suo, facendo (bene) ciò per cui è pagato: parare nei momenti cruciali delle partite. Considerando i pochissimi tiri che arrivano, il portiere del Cesena ha un margine di errore molto più basso rispetto ai colleghi, ma è spesso salito in cattedra con interventi decisivi contro il Gubbio (cancellato il 2-0 a Di Massimo), il Pescara (due volte in un minuto su Cangiano e Brosco), la Juventus Next Gen (ipnotizzato Comenencia sullo 0-0) e infine l’Ancona (colpo di testa di Saco alzato in corner), senza dimenticare alcuni interventi ininfluenti per il risultati a Perugia o contro il Pontedera. Dopo una partenza più blanda, oggi anche Pisseri è un fattore, come dimostrano alcuni numeri.

Imbattibilità bis

Nel 2024 è l’unico portiere del Girone B a non aver incassato gol, forte innanzitutto di una protezione extralusso fornita da Pieraccini, Prestia (o Piacentini a Ferrara) e Silvestri, ma anche di una indiscutibile sicurezza. Allargando l’obiettivo, Pisseri non prende gol da 5 partite intere e l’ultima rete incassata risale al 17 dicembre, il gol che tiene ancora aperto il campionato, cioè il tocco da due passi e a porta vuota di Manuel Fischnaller in Cesena-Torres. Dal 52’ di quella partita contro i sardi ad oggi sono trascorsi 488 minuti (più recuperi), una striscia che però non rappresenta un record per il numero 1 del Cavalluccio. La porta di Pisseri era rimasta chiusa per 601 minuti nel mese di novembre, tra il gol incassato da Di Massimo al 16’ di Gubbio-Cesena 1-1 alla rete ininfluente di Ferretti al minuto 77 di Recanatese-Cesena 1-2 di un mese dopo. Totale: 601 minuti di imbattibilità. Se Pisseri riuscirà a tenere chiusa la porta contro la Fermana non batterà questo record, ma ne supererà un altro: per ora la squadra di Toscano non è mai riuscita a tenere chiusa la porta per 6 gare di fila, perché a novembre si fermò appunto a cinque contro Vis Pesaro, Virtus Entella, Lucchese, Pescara e Juventus Next Gen.

Porta inviolata

L’impressionante fatturato delle ultime 12 giornate, con dieci gare intere senza prendere gol, ha permesso a Pisseri di essere oggi il portiere del Girone B con il maggior numero di partite chiuse a porta inviolata: ben 13 su 23. Al secondo posto ci sono Bleve (Carrarese) a quota 11, poi De Lucia (Virtus Entella) con 10. In Italia, considerando tutti i campionati professionistici, solo un portiere ha ottenuto più “clean sheet” di Pisseri: è Thiam della Juve Stabia, capolista del Girone C, che ha tenuto chiusa la porta 15 volte. A quota 13, assieme al numero 1 del Cesena, ci sono anche Sommer dell’Inter e Festa del Mantova, mentre un gradino sotto c’è Ghidotti dell’Avellino (12).