Calcio C, Cesena: per Silvestri già 7 gol in maglia bianconera

Una partenza lanciata, qualche brivido di troppo durante il secondo tempo e una vittoria liberatoria, tanto sofferta quanto preziosa. La Torres ha scelto ieri un copione molto simile a quello utilizzato dal Cesena sabato sera: per battere l’Arezzo e rispondere al successo del Cavalluccio, i sardi sono usciti bene dai blocchi di partenza salendo 2-0 al quarto d’ora, poi sono stati avvicinati dall’eurogol di Gaddini, che ha rimesso in partita l’Arezzo (in dieci dal 47’ del primo tempo) e infine sono stati raggiunti nella ripresa dal colpo di testa di Gucci. Palla al centro e un fortunoso gol di Mastinu da fuori area (deviazione di un difensore aretino a spiazzare il portiere Trombini) ha scacciato i fantasmi dal Vanni Sanna e rilanciato la Torres a quota 40. Domenica prossima al Manuzzi si sfideranno quindi due squadre divise da appena due punti. Il massimo che in questo momento possa offrire la Serie C, perché negli altri gironi solo una squadra (il Mantova) è riuscita a raggiungere o a superare i 40 punti.

Bomber Silvestri

Alla settimana che porta alla partitissima il Cesena arriva con qualche ammaccatura di troppo e una defezione pesante (lo squalificato Adamo, che si aggiunge a un altro titolare come Ciofi), ma anche accompagnato da una lunga serie di buone indicazioni. Prendiamo la difesa. L’imbattibilità di Pisseri si è fermata a 601 minuti, a due passi dal record di Scalabrelli (676’), ma a sbloccare la partita del Tubaldi è stato proprio un difensore: Luigi Silvestri. Il cugino di Prestia non ha ancora festeggiato un anno di permanenza a Cesena (lo farà il prossimo 22 gennaio), ma continua ad essere un fattore non solo dentro alla propria area, ma anche sulle palle inattive a favore. A Recanati, infatti, ha realizzato il terzo gol stagionale e raggiunto quota 7 reti da quando indossa la maglia del Cavalluccio nell’anno 2023. Solo due giocatori, da gennaio a oggi, hanno segnato più di lui: Simone Corazza e Cristian Shpendi, entrambi centravanti. Il Joker comanda la classifica dell’anno solare con 11 gol: 5 risalgono alla scorsa stagione (Recanatese, Imolese, Montevarchi, Ancona e San Donato Tavarnelle) e 6 al campionato in corso. Alle sue spalle è salito prepotentemente il gemello italo-albanese, che è arrivato sabato sera in doppia cifra: un gol nello scorso ritorno (contro la Vis Pesaro) e 9 in questo girone di andata. Da quando è arrivato, Silvestri è diventato il bomber aggiunto del Cesena, un killer immarcabile sulle palle inattive.

A di approccio e di... assist

Il primo tempo di Recanati ha offerto un’altra conferma: quando la squadra di Toscano parte forte, non ce n’è per nessuno. I due gol in 7 minuti hanno indirizzato una partita che nel primo tempo i bianconeri avrebbero dovuto chiudere con la chance cestinata da Berti o con il rigore inspiegabilmente non concesso proprio al talento di Calisese. Nelle prime 16 giornate il Cesena era riuscito a sbloccare due volte una partita segnando un gol più veloce (Shpendi contro la Spal e Corazza a Fermo, in entrambi i casi al 2’), ma non aveva mai segnato due reti in così poco tempo. Aspettando il suo ritorno al gol, Augustus Kargbo ha ritoccato la casella degli assist con un’altra palla sublime, che ha permesso a Shpendi di raddoppiare: si tratta del sesto assist stagionale per l’ex reggiano che vale il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Adamo, che al Tubaldi è salito a quota 11. Un dato clamoroso.