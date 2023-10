Calcio C, Cesena: Ogunseye è tornato in gruppo

Archiviata la seduta di scarico di martedì, nel quartier generale di Villa Silvia si comincia a fare sul serio in vista della gara di domenica prossima in programma al Manuzzi (ore 18.30) contro il Sestri Levante. La buona notizia della seduta a porte aperte di ieri riguarda Roberto Ogunseye, rientrato definitivamente in gruppo dopo l’infortunio muscolare che gli ha fatto saltare le ultime quattro partite e mezzo (si fece male alla fine del primo tempo contro l’Ancona). Come prevedibile, sarà a disposizione di Toscano per la sfida di domenica contro i liguri. Lo stesso non si può ancora dire per Daniele Donnarumma e soprattutto Edoardo Pierozzi: i due esterni hanno lavorato a parte e le loro condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico fino alla rifinitura di sabato mattina.