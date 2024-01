Calcio C, Cesena: niente partita col Pontedera per gli abbonati della curva

Niente da fare: gli abbonati di curva Mare non potranno assistere alla gara con il Pontedera. Lo annuncia il Cesena Fc in una nota: “Il Cesena FC, a seguito della sanzione della chiusura del settore denominato “Curva Mare” in occasione della partita Cesena-Pontedera di sabato 20 gennaio, comunica di essersi immediatamente attivato presso gli organi competenti allo scopo di valutare la possibilità, nel rispetto della misura disposta dall’organo di giustizia sportiva, di consentire agli abbonati di assistere alla gara.

All’esito di tale confronto, svolto in un clima di collaborazione e trasparenza, preso atto della oggettiva inattuabilità di soluzioni rispettose delle norme statuali e federali vigenti, anche per evitare ulteriori provvedimenti potenzialmente lesivi dei propri tifosi, si conferma l’impossibilità dell’accesso allo stadio per gli abbonati di curva Mare in occasione della gara in questione. La società comunica altresì che valuterà iniziative a favore dei propri tifosi che non potranno assistere a questa partita, iniziative che saranno successivamente rese note”.