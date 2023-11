Calcio C, Cesena: niente di grave per Varone

Archiviato il posticipo con la Carrarese, ieri il Cesena è tornato subito in campo per cominciare a preparare l’insidiosa trasferta di Gubbio in programma domenica (ore 18.30). Buone notizie per

Ivan Varone, che si era fermato per un problema muscolare durante la rifinitura di domenica: il centrocampista napoletano si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso lesioni ai flessori della gamba destra. Non sono previsti esami, invece, per Matteo Piacentini: come spiegato anche da Toscano nel post partita, il difensore ha preferito non rischiare dopo il riscaldamento, ma al momento le sue condizioni non destano preoccupazione.

A Gubbio non sarà di certo disponibile Saber Hraiech: l’ingenua espulsione dalla panchina (per doppia ammonizione) gli è costata una giornata di squalifica. Il Gubbio non avrà a disposizione per lo stesso motivo il difensore Portanova e il centrocampista Chierico. Al Cesena anche un’ammenda di 300 euro per “cori offensivi contro i tifosi avversari”.