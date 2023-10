Calcio C, Cesena: multa per cori contro arbitro e portiere del Sestri Levante

Il Cesena è stato multato di 800 euro dal Giudice Sportivo per “avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Mare al 40’ minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’arbitro, ripetuto tre volte;. al 93° minuto della gara e immediatamente dopo il termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti del portiere della Squadra avversaria; per il lancio, al termine della gara, sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra avversaria, tre bicchieri di plastica, di cui due contenenti liquido, senza conseguenze”.