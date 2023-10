Calcio C, Cesena macchina da gol: 12 giocatori a segno

Nel calcio, a differenza di altri sport, il valore di una vittoria è sempre lo stesso e per questo motivo non ci sono dubbi sulla contabilità del Cesena in classifica: i sei successi consecutivi hanno portato in dote 18 punti, che oggi significano secondo posto, ma che questa sera potrebbero valere “solo” il terzo gradino del podio in caso di successo del Pescara nel derby abruzzese contro il Pineto.

A cambiare drasticamente è invece il peso delle vittorie e il blitz di Arezzo ha caratteristiche uniche: per la prima volta, in questo storico filotto cominciato a Pontedera un mese fa, la squadra di Toscano ha vinto una partita sporca, senza dominare largamente nelle pieghe del match o nel tabellino dei marcatori, ma indossando la tuta blu. Ad esempio, per sbloccare il risultato, lunedì sera il Cesena ha avuto bisogno di 61 minuti. Nelle cinque vittorie precedenti, il primo gol del Cavalluccio era arrivato sempre molto prima: al 10’ a Pontedera (Saber), al 33’ con l’Ancona (Silvestri), al 2’ con Fermana (Corazza) e Spal (Shpendi) e infine al 29’ contro il Rimini (Varone). In tutti i casi la Romagna bianconera era andata al riposo in vantaggio e aveva poi chiuso con almeno 3 gol realizzati e con almeno 2 gol di scarto. Ad Arezzo è arrivato un altro successo con due gol di differenza, ma tutto il resto è stato diverso, a cominciare da contesto che ha complicato i piani di una squadra oggi meno aggressiva e asfissiante di un anno fa, ma indiscutibilmente più qualitativa e più bella da vedere.

Cooperativa del gol

Il rispolverato Jonathan Bumbu e l’intoccabile Andrea Ciofi sono diventati i marcatori stagionali numero 11 e numero 12 in campionato. Dopo le prime 7 giornate, solo tre titolarissimi non hanno ancora segnato: Giuseppe Prestia, Ciccio De Rose e Manolo Adamo, che si è però fatto perdonare distribuendo la bellezza di 5 assist. All’asciutto ci sono poi Piacentini, Pierozzi, David, Francesconi e Giovannini, che però hanno giocato molto meno dei compagni. Questo interminabile elenco di soluzioni offensive è oggi il segreto della striscia positiva del Cesena, che in cinque partite su sei ha sempre mandato in gol almeno un “nuovo marcatore”: Saber e Kargbo contro il Pontedera; Shpendi, Corazza e Silvestri contro l’Ancona; Chiarello a Fermo; Varone, Berti e Donnarumma nel derby e infine Ciofi e Bumbu lunedì sera. Solo contro la Spal hanno segnato due giocatori che si erano già sbloccati (Shpendi e Corazza).

Il peso della panchina

Dentro ai 22 gol che fanno del Cesena la squadra con il miglior attacco d’Italia (l’Inter resta a -1, con una partita in più), c’è poi il peso di chi si alza dalla panchina e decide di decidere. Il gol decisivo di Bumbu è arrivato proprio da lì: assist chirurgico di Kargbo e tocco da due passi del centrocampista franco-congolese. In precedenza avevano segnato da subentrati anche Ogunseye a Olbia, lo stesso Kargbo a Pontedera, Shpendi in casa contro l’Ancona e Chiarello a Fermo. Al netto delle scelte azzeccate da Toscano, il dato più incontestabile è un altro: tra titolari e panchinari non ci sono differenze. Tanto per fare un esempio, Augustus Kargbo non ha ancora giocato dal primo minuto e per ora è subentrato solo cinque volte su sette, ma ha già segnato un gol a Pontedera, procurato un’autorete contro il Rimini e distribuito due assist decisivi a Corazza contro la Spal e a Bumbu al Città di Arezzo. Con Shpendi assente e Ogunseye ancora convalescente, chissà che Kargbo non possa debuttare dal primo minuto domenica contro il Sestri Levante.