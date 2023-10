Calcio C, Cesena: l’aggressione più bassa ha portato tanti benefici

Meno arrembante ma più bello. Meno aggressivo ma più razionale. Sono due caratteristiche inconfondibili del “nuovo” Cesena varato da Toscano dopo la figuraccia di Olbia, due qualità che hanno scandito la striscia aperta di 5 vittorie consecutive e riacceso l’entusiasmo dei tifosi. Lo ha spiegato domenica proprio il tecnico calabrese: «A Olbia mi ero reso conto che l’aggressione alta non aveva funzionato, perché non eravamo brillanti. Dalla gara successiva ci siamo compattati, aspettando qualche metro più indietro l’avversario, e la musica è cambiata. In questo modo diventiamo anche più spietati dentro l’area».

Il cannibalismo delle ultime cinque partite, con 19 gol segnati, non è l’unica conseguenza che ha cambiato drasticamente le abitudini del Cesena rispetto a un anno fa. Oggi il Cavalluccio è decisamente più cattivo dentro l’area avversaria, ma anche molto più... buono negli altri settori del campo. In che senso? Nel senso che ha praticamente dimezzato le ammonizioni rispetto alla scorsa stagione.

Da un derby all’altro

Prendiamo proprio la sfida contro il Rimini. Un anno fa al Neri il derby fu certamente più equilibrato, anche se il Cesena non fece praticamente mai tirare in porta i biancorossi. Un dato molto significativo della lotta in campo venne riassunto a fine gara da un dato: il numero delle ammonizioni ricevute. Furono ben 7 i cartellini gialli sventolati dall’arbitro Giordano all’indirizzo degli uomini di Toscano, con Coccolo che nel finale fece addirittura il bis, lasciando i compagni in dieci contro dieci. Domenica al Manuzzi, invece, in un clima meno battagliero ma comunque caldo, il Cesena ha preso solo due gialli, a partita ormai indirizzata, con i subentrati Adamo e Francesconi.

La differenza

Questo nuovo spartito, meno aggressivo e decisamente più pulito, con una riconquista della palla meno feroce ma anche meno dispendiosa, si riflette di conseguenza sulla tenuta fisica e soprattutto mentale del Cesena, che dopo 6 giornate di campionato viaggia alla media di appena due cartellini gialli a partita. Sono infatti 12 le ammonizioni ricevute sul campo, senza contare quella al panchinaro David a Pontedera, sanzionato per un’esultanza eccessiva dopo il gol da tre punti di Ogunseye. Altro dato curioso: i due giocatori più ammoniti sono due esterni come Adamo e Pierozzi, che sono finiti sul taccuino dell’arbitro due volte a testa. Hanno invece preso un giallo Piacentini, Prestia, Ciofi, Varone, Silvestri, Francesconi, Saber e De Rose. Ecco, proprio questi ultimi due stanno sorprendendo: se l’ex imolese si è visto meno in campo nelle ultime due settimane, il nuovo capitano ha letteralmente cambiato registro rispetto a un anno fa, quando viaggiava alla media di un giallo ogni due o al massimo tre gare. Appunto, un anno fa. Dopo sei giornate di campionato, il Cesena aveva già collezionato 21 ammonizioni: 3 al debutto con la Carrarese, le 7 già citate di Rimini, altre 3 contro la Torres, 4 nella disfatta di Fermo, 3 in casa con il Pontedera e infine solo una nella gara vinta contro la Recanatese. Saber era a quota 3 gialli come Coccolo, De Rose a quota 2 come Celiento. Oggi la musica è cambiata e anche il ritorno di un ex arbitro come Fiorenzo Treossi, che in settimana o alla domenica “sorveglia” la condotta dei bianconeri in modo da evitare ammonizioni gratuite per il mancato rispetto di sfumature regolamentari, ha avuto il suo peso.