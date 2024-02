Calcio C, Cesena: Kargbo migliora, De Rose verso la covocazione ma non giocherà

Oggi nella conferenza stampa delle 12.45, Toscano proverà a fare chiarezza sulle condizioni di De Rose e Kargbo, usciti malconci dalla gara contro la Fermana e in dubbio per il derby di domani sera a Rimini. Il capitano oggi si sottoporrà ad ecografia dopo quella di lunedì che lasciava poche speranze di recupero. In questi giorni De Rose si è sottoposto alle terapie del caso: potrebbe essere convocato, ma difficilmente verrà rischiato per la gara di domani, in quanto il Cesena non può rischiare di perdere il suo leader (fin qui sempre presente) a lungo per farlo gioco se sta male. Kargbo, invece, sta migliorando e andrà in panchina. Assenti per squalifica Silvestri e Varone: in difesa toccherà Piacentini, con Francesconi e Saber in mediana e Berti trequartista. Previsti i ritorni dall’inizio di Donnarumma e Corazza.